FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI CANLI YAYIN SAATİ || Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Filenin Sultanları yarı final voleybol maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanları, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Almanya'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Türkiye, bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale kalmayı başardı. Ay-yıldızlı ekibin yarı finaldeki rakibi ise Sırbistan oldu. Sırbistan, çeyrek finalde Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek Türkiye'nin rakibi olmayı garantiledi. Filenin Sultanları ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması yine İstanbul'da oynanacak. Peki Türkiye - Sırbistan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Filenin Sultanları'nın yarı final maçı tarihi ve saati...
Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yolunda kritik bir engeli daha geride bıraktı. Türkiye, çeyrek finalde Almanya karşısında 3-1'lik galibiyet elde ederek adını yarı finale yazdırdı. Sırbistan da Yunanistan'ı 3-0 yenerek son dört takım arasına kaldı. Böylece Türkiye ile Sırbistan, Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı ve yarı final müsabakalarının 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı. Peki Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Filenin Sultanları yarı final maçı nasıl, nereden izlenir? İşte Türkiye - Sırbistan yarı finalin oynanacağı tarih...
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, büyük önem taşıyan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Bu sonuçla Türkiye, turnuvada madalya mücadelesini sürdürme hakkı kazandı. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk yolunda Sırbistan karşısında da galibiyet arayacak.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Filenin Sultanları ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Türkiye - Sırbistan voleybol maçı İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın başlama saati 19.00 olarak duyuruldu.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Sırbistan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
SIRBİSTAN YARI FİNALE NASIL YÜKSELDİ?
Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Sırbistan, çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaştı. Sırbistan, rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yunanistan karşısında 25-14, 25-20 ve 25-17'lik setlerle galip gelen Sırbistan, üst üste sekizinci kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkmayı başardı.
TÜRKİYE İLE SIRBİSTAN DAHA ÖNCE AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA KARŞILAŞTI
Türkiye ve Sırbistan, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın son yıllarında önemli mücadelelere imza attı. İki takımın rekabeti özellikle final ve yarı final aşamalarında dikkat çekiyor. Filenin Sultanları, 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı. Türkiye, son şampiyon unvanını korumak için bu kez yarı finalde Sırbistan karşısında mücadele edecek.