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        Haberler Bilgi Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi ve saati belli oldu! Star TV ile Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak?

        Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi ve saati belli oldu! Star TV ile Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak?

        Star TV ekranlarının yeni dizisi Tuzlu Kahve'nin yayın tarihi belli oldu. İstanbul'un köklü ailelerinden gelen Derin ile Amerika'dan Türkiye'ye dönen Mehmet'in aşkını konu alan dizinin yayın tarihi ve saati merak konusu oldu. Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak ve Ceren Moray gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi 1 Eylül Salı günü seyircisiyle buluşacak. İşte, Tuzlu Kahve yayın saati hakkında merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Eylül 2026 - 16:43 Güncelleme:
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        Tuzlu Kahve dizisi ilk bölümüyle yayın hayatına merhaba demeye hazırlanıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni dizinin başrolünü Eda Ece ile Buğra Gülsoy paylaşıyor. Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan dizi Derin (Eda Ece) ile uzun yıllar sonra Amerika'dan Türkiye'ye dönüş yapan holding veliahtı Mehmet'in (Buğra Gülsoy) yollarının kesişmesini konu alacak. Peki, Star TV ile Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak? İşte, Tuzlu Kahve yayın tarihi ve saati…

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        TUZLU KAHVE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        Yeni sezon dizileri arasında dikkat çeken Tuzlu Kahve, 1 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de ilk bölümüyle Star ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

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        TUZLU KAHVE OYUNCULARI KİMLER?

        Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak ve Ceren Moray yer alıyor.

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        Dizinin kadrosunda ayrıca Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen bulunuyor.

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        TUZLU KAHVE OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ

        Nebahat Çehre - Feryal İpekli

        Eda Ece - Derin Kutaygil

        Buğra Gülsoy - Mehmet Aydınoğlu

        Binnur Kaya - Hatun Aydınoğlu

        Şevval Sam - Candan Aydınoğlu

        Yasemin Ergene - Elit İpekli

        Ceren Moray - Aybüke

        Enis Arıkan - Taylan Kutaygil

        Sarp Apak - Murat Aydınoğlu

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        Hatice Aslan - Nermin Destan

        Nergis Kumbasar - Tiraje Kutaygil

        Melis Fis - İpek Aydınoğlu

        İrem Kahyaoğlu - Meryem

        Nazlı Tosunoğlu - Şengül

        Nazlı Senem Ünal - Melodi

        Elit Andaç Çam - Beste

        Şeyla Halis - İrma

        Gökçe Özyol - Adem

        Cengiz Bozkurt - Ünver İpekli

        Nevra Serezli - Sitare Kutaygil

        Settar Tanrıöğen - Osman

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        TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NE?

        Tuzlu Kahve konusu, İstanbul'un tanınmış ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Derin ile Amerika'dan Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor.

        Birbirlerine aşık olan Derin ve Mehmet, ilişkilerini evlilik kararıyla bir üst noktaya taşımaya hazırlanıyor. Ancak genç çiftin aldığı bu karar, iki farklı ailenin bir araya gelmesine neden oluyor.

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        TUZLU KAHVE DİZİSİNDE AİLELER KARŞI KARŞIYA

        Derin ve Mehmet'in evlilik kararı, birbirleriyle anlaşmaları oldukça zor görünen iki ailenin aynı ortamda buluşmasını beraberinde getiriyor. Farklı yaşam tarzları, aile yapıları ve gelenekler, genç çiftin ilişkisini zorlu bir sürece sürüklüyor.

        Kuşaklar arasındaki görüş ayrılıklarının da ön plana çıkacağı dizide, genç çiftin aşkı ile ailelerin beklentileri arasındaki mücadele hikayenin önemli unsurlarından biri olacak.

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        #Tuzlu Kahve
        #star tv
        #yeni dizi
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