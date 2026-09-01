Tuzlu Kahve ilk bölüm tarihi ve saati belli oldu! Star TV ile Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak, saat kaçta yayınlanacak?

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tuzlu Kahve konusu, İstanbul'un tanınmış ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Derin ile Amerika'dan Türkiye'ye dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor.

Birbirlerine aşık olan Derin ve Mehmet, ilişkilerini evlilik kararıyla bir üst noktaya taşımaya hazırlanıyor. Ancak genç çiftin aldığı bu karar, iki farklı ailenin bir araya gelmesine neden oluyor.