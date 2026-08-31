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        Haberler Bilgi Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak? Tuzlu Kahve oyuncuları kim, konusu ne, kadroda kimler var?

        Tuzlu Kahve ne zaman başlayacak? Tuzlu Kahve oyuncuları kim, konusu ne, kadroda kimler var?

        Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Tuzlu Kahve dizisi için geri sayım başladı. Başrollerinde Yasemin Ergene, Eda Ece, Nevra Serezli gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin konusu ve tam oyuncu kadrosu merak ediliyor. Romantik komedi ile aile hikayesini bir araya getiren senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Tuzlu Kahve'nin yayınlanacağı tarih ise belli oldu. Peki Tuzlu Kahve ne zaman, saat kaçta başlayacak? Tuzlu Kahve oyuncuları kim, konusu ne, kadroda kimler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 22:31 Güncelleme:
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        Televizyon ekranlarının yeni dizisi Tuzlu Kahve izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı yayımlanan dizide Eda Ece, Buğra Gülsoy, Nebahat Çehre, Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi ünlü oyuncuların yer alıyor. Dizide İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin torunu olan Derin bulunuyor. Hayatını belirli bir plana göre sürdürmeye çalışan genç kadın, evlenip kendi yuvasını kurmayı en önemli hedeflerinden biri haline getiriyor. Peki Tuzlu Kahve ne zaman başlıyor? Tuzlu Kahve oyuncuları kim, konusu ne, kadroda kimler var?

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        TUZLU KAHVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Tuzlu Kahve, 1 Eylül Salı günü saat 20.00’da Star TV'de başlayacak.

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        TUZLU KAHVE KONUSU NEDİR?

        Tuzlu Kahve, İstanbul’un en köklü ve saygın ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile eğitimini Amerika’da tamamlayıp yurda dönen holding veliahdı Mehmet’in sürprizlerle dolu hikayesini ekrana taşıyor. Hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftin bu adımı, sosyal çevreleri ve yaşam tarzları bambaşka olan, aynı masada oturması dahi imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

        Sadece iki gencin değil; ailelerin, geleneklerin ve farklı kuşakların çatışmasını odağına alan dizi, izleyiciye romantik komedi ile aile dramasının harmanlandığı sıcacık bir atmosfer vaat ediyor. Hem kahkaha attıracak hem de duygusal anlar yaşatacak olan Tuzlu Kahve, hayatın beklenmedik sürprizleriyle ekran başındakilerin içini ısıtmaya hazırlanıyor.

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        TUZLU KAHVE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

        Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen'i bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden değerli isimlerini bir araya getiriyor.

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