Tuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilde? Tuzlu Kahve dizisi uyarlama mı?

TUZLU KAHVE KONUSU NE?

Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

Dizi; aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan Tuzlu Kahve, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtacak.