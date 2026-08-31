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        Haberler Bilgi Magazin Tuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilde? Tuzlu Kahve dizisi uyarlama mı?

        Tuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilde? Tuzlu Kahve dizisi uyarlama mı?

        Tuzlu Kahve dizisinin çekildiği köşk ve çekim mekanları dikkat çekiyor. 1 Eylül'de Tuzlu Kahve dizisinin ilk bölümü ekrana gelecek. Seyircilerin en çok merak ettiği konuların başında ise " Tuzlu Kahve dizisi nerede çekiliyor?" oldu. İşte Tuzlu Kahve'nin çekildiği yer ve dizi hakkında bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 22:45 Güncelleme:
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        Star TV’nin yeni sezon için hazırladığı Tuzlu Kahve dizisi, fragman tanıtımlarını yayınlanmasıyla birlikte televizyon izleyicisinin radarına girdi. Dizi; aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Peki Tuzlu Kahve nerede çekiliyor, hangi ilde? Tuzlu Kahve dizisi uyarlama mı?

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        TUZLU KAHVE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Tuzlu Kahve dizisinin çekimleri genel olarak İstanbul'un farklı semtlerinde ve Eski Kundura Fabrikası gibi Beykoz bölgesindeki dizi-film platolarında gerçekleştiriliyor.

        TUZLU KAHVE UYARLAMA MI?

        Tuzlu Kahve'nin bir diziden uyarlandığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi uyarlama değil.

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        TUZLU KAHVE KONUSU NE?

        Tuzlu Kahve, İstanbul'un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı Derin ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in yollarının kesişmesiyle başlıyor. Evlenmek isteyen genç çift, aynı masada buluşması bile imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

        Dizi; aşkın yalnızca iki insan arasında değil, aileler, gelenekler ve kuşaklar arasında da sınandığını sıcak, eğlenceli ve duygusal bir dille anlatıyor. Romantik komedi ile aile dramasını harmanlayan Tuzlu Kahve, hayatın tatlı sürprizleriyle izleyicilerin içini ısıtacak.

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