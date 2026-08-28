TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS 2026 CUMA: Bu akşam televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
Hafta sonuna yaklaşırken televizyon izleyicileri, 28 Ağustos 2026 Cuma akşamı ekrana gelecek dizi, film ve programları araştırmaya başladı. Günün yorgunluğunu ekran karşısında geçirmek isteyenler, kanalların yayın akışındaki yapımları mercek altına alıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Türkiye-Litvanya FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme maçı, Show TV'de Gizli Görev, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in 28 Ağustos 2026 Cuma yayın akışı nasıl? İşte günün televizyon rehberi...
28 Ağustos 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Haftanın son iş gününde dinlenmek isteyen milyonlarca kişi, favori kanalında hangi dizi, film ve programların yayınlanacağını araştırıyor. Bu akşam TRT 1'de Türkiye-Litvanya FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme karşılaşması, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, Show TV'de Gizli Görev, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara gelecek. Peki, 28 Ağustos Cuma günü televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın akışında hangi programlar yer alıyor? İşte kanalların güncel yayın akışı listesi...
KANALLARIN 28 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gizli Görev
22:15 Can Dostum
00:30 Muhtemel Aşk
03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Çember: Kalpsiz
02:00 Gelinim Mutfakta
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı
05:15 Hayallerinin Peşinde
05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:55 Kalk Gidelim
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
13:35 Seksenler
14:25 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel Basketbol
21:00 Türkiye - Litvanya | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı
22:45 Asırlık Gece
01:00 Turna Misali | Türk Sineması
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Golden Slumber
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
08:00 İki Aile
09:30 Yüksek Sosyete
12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:15 Güzel Köylü
15:45 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
22:00 Senede Bir Gün
00:30 Sevdiğim Sensin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Kirli Sepeti
12:00 Şevkat Yerimdar
15:00 Ben Leman
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma
21:45 Dokunmayın Şabanıma
23:30 Gündem Futbol
01:00 Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 MasterChef Türkiye