TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS 2026 CUMA: Bu akşam televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

28 Ağustos 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Haftanın son iş gününde dinlenmek isteyen milyonlarca kişi, favori kanalında hangi dizi, film ve programların yayınlanacağını araştırıyor. Bu akşam TRT 1'de Türkiye-Litvanya FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme karşılaşması, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, Show TV'de Gizli Görev, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara gelecek. Peki, 28 Ağustos Cuma günü televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın akışında hangi programlar yer alıyor? İşte kanalların güncel yayın akışı listesi...