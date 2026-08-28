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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS 2026 CUMA: Bu akşam televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        TV YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS 2026 CUMA: Bu akşam televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Hafta sonuna yaklaşırken televizyon izleyicileri, 28 Ağustos 2026 Cuma akşamı ekrana gelecek dizi, film ve programları araştırmaya başladı. Günün yorgunluğunu ekran karşısında geçirmek isteyenler, kanalların yayın akışındaki yapımları mercek altına alıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Türkiye-Litvanya FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme maçı, Show TV'de Gizli Görev, ATV'de ise Kim Milyoner Olmak İster? izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi programlar var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in 28 Ağustos 2026 Cuma yayın akışı nasıl? İşte günün televizyon rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        1

        28 Ağustos 2026 Cuma akşamı televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar, izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Haftanın son iş gününde dinlenmek isteyen milyonlarca kişi, favori kanalında hangi dizi, film ve programların yayınlanacağını araştırıyor. Bu akşam TRT 1'de Türkiye-Litvanya FIBA 2027 Dünya Kupası Eleme karşılaşması, Kanal D'de Kuralsız Sokaklar, Show TV'de Gizli Görev, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ekranlara gelecek. Peki, 28 Ağustos Cuma günü televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8'in yayın akışında hangi programlar yer alıyor? İşte kanalların güncel yayın akışı listesi...

        2

        KANALLARIN 28 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Gizli Görev

        22:15 Can Dostum

        00:30 Muhtemel Aşk

        03:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        22:15 Kuralsız Sokaklar

        23:45 Çember: Kalpsiz

        02:00 Gelinim Mutfakta

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:13 İstiklal Marşı

        05:15 Hayallerinin Peşinde

        05:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:55 Kalk Gidelim

        10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:35 Seksenler

        14:25 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Özel Basketbol

        21:00 Türkiye - Litvanya | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı

        22:45 Asırlık Gece

        01:00 Turna Misali | Türk Sineması

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kırgın Çiçekler

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16:30 Var Mısın Yok Musun

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Golden Slumber

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Erkenci Kuş

        08:00 İki Aile

        09:30 Yüksek Sosyete

        12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:15 Güzel Köylü

        15:45 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Öyle Olsun

        22:00 Senede Bir Gün

        00:30 Sevdiğim Sensin

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Kirli Sepeti

        12:00 Şevkat Yerimdar

        15:00 Ben Leman

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Dokunmayın Şabanıma

        21:45 Dokunmayın Şabanıma

        23:30 Gündem Futbol

        01:00 Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:00 Gazete Magazin

        13:00 Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 MasterChef Türkiye

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