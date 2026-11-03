Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 3 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        TV YAYIN AKIŞI 3 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        3 Kasım 2026 Salı günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Günün farklı saatlerinde yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programlarını kaçırmak istemeyenler, kanalların güncel yayın listelerini araştırıyor. Özellikle akşam kuşağında hangi dizilerin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacağı merak ediliyor. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin yayın akışları da bu nedenle yakından takip ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 3 Kasım 2026 Salı gününe ait TV yayın akışı ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 12:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında izleyicileri hangi yapımların beklediği merak konusu oldu. 3 Kasım 2026 Salı günü sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılırken, akşam saatlerinde ekrana gelecek film, yarışma ve eğlence programları da gündemdeki yerini aldı. Televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin günlük yayın programlarını incelemeye başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var, hangileri yok? Bugün televizyonda hangi yapımlar saat kaçta başlayacak? İşte 3 Kasım 2026 Salı TV yayın akışı ve kanalların güncel program listeleri...

        2

        KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 3 KASIM SALI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Baba

        09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Bahar

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Yedi Bela Hüsnü

        21.45 Eşkıya

        3

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.15 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.30 Seksenler

        14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Maç Önü

        20.45 Galatasaray - Stuttgart | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet (TEKRAR)

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun?

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        08.30 Cansu Canan ile Bugün

        10.00 Songül ile Uğur ile Sana Değer

        13.45 Fazilet Hanım ve Kızları

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Tuzlu Kahve (TEKRAR)

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.15 İlk Bakış

        08:00 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Yeraltı

        15.00 Anne Yarısı

        17.45 Kumbara

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Anne Yarısı (TEKRAR)

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        11.30 MasterChef Türkiye

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

        20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TV Yayın akışı
        #yayın akışı
        #kanalların yayın akışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        AKOM'dan İstanbul’a sağanak uyarısı
        "Ara ödemelere devam edilecek"
        "Ara ödemelere devam edilecek"
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Bakan Gürlek'ten fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de: İşbirliğimiz güçlenecek
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        2027 yeniden değerleme oranı belli oldu
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Volkswagen açıklaması
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Kaleciyle çarpışan futbolcu hayatını kaybetti!
        Mevlitten çıktı arkadaşı öldürdü
        Mevlitten çıktı arkadaşı öldürdü
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Şampiyonlar Ligi'nde sahne Aslan'ın!
        Genç çift kaza kurbanı!
        Genç çift kaza kurbanı!
        Havalimanında ikinci buluşma
        Havalimanında ikinci buluşma
        TOGG'da yeni dönem
        TOGG'da yeni dönem
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        Tanımadığı kadına sokakta tokat attı! "Yanlışlıkla kolum çarptı"
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        ABD ara seçimlerinde kritik yarış
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        "Çocuklar beni rahatsız etmeyin"
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!
        Liverpool maçı öncesi eksikler can sıkıyor!