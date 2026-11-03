TV YAYIN AKIŞI 3 KASIM 2026: Bugün televizyonda neler var? Günün Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
3 Kasım 2026 Salı günü televizyon kanallarında ekrana gelecek yapımlar izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Günün farklı saatlerinde yayınlanacak dizi, film, yarışma ve eğlence programlarını kaçırmak istemeyenler, kanalların güncel yayın listelerini araştırıyor. Özellikle akşam kuşağında hangi dizilerin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacağı merak ediliyor. Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin yayın akışları da bu nedenle yakından takip ediliyor. Peki, bugün televizyonda neler var, bu akşam hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 3 Kasım 2026 Salı gününe ait TV yayın akışı ve merak edilen ayrıntılar...
Haftanın ikinci gününde televizyon ekranlarında izleyicileri hangi yapımların beklediği merak konusu oldu. 3 Kasım 2026 Salı günü sevilen dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılırken, akşam saatlerinde ekrana gelecek film, yarışma ve eğlence programları da gündemdeki yerini aldı. Televizyon karşısında vakit geçirmek isteyenler, Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve NOW TV'nin günlük yayın programlarını incelemeye başladı. Peki, bu akşam hangi diziler var, hangileri yok? Bugün televizyonda hangi yapımlar saat kaçta başlayacak? İşte 3 Kasım 2026 Salı TV yayın akışı ve kanalların güncel program listeleri...
KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 3 KASIM SALI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Yedi Bela Hüsnü
21.45 Eşkıya
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.15 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.30 Seksenler
14.10 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Maç Önü
20.45 Galatasaray - Stuttgart | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (TEKRAR)
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun?
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ile Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve (TEKRAR)
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 İlk Bakış
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yeraltı
15.00 Anne Yarısı
17.45 Kumbara
19.00 Now Ana Haber
20.00 Anne Yarısı (TEKRAR)
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.30 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm