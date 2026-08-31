TV YAYIN AKIŞI 31 AĞUSTOS 2026: Bugün televizyonda neler var, diziler ne zaman başlıyor? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı
Ağustos ayının son gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarının hız kazandığı dönemde kanalların yayın akışları yakından takip edilirken, dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının ekrana geleceği saatler araştırılıyor. Peki, 31 Ağustos Pazartesi günü televizyonda hangi yapımlar var, yeni sezon dizileri başladı mı? İşte 31 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın akışı...
Televizyon izleyicileri, haftanın ilk gününde ekranlarda yer alacak yapımları öğrenmek için güncel yayın akışını araştırıyor. Ağustos ayının son gününde kanalların dizi, film, yarışma ve program seçenekleri merak konusu olurken, yeni sezon dizilerinin başlayacağı tarihler de gündemdeki yerini koruyor. Peki, 31 Ağustos Pazartesi akşamı hangi yapımlar ekrana gelecek, televizyonlarda bugün neler var, yeni diziler ne zaman başlıyor? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin bugünkü yayın akışı...
YENİ SEZON DİZİLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Televizyon kanallarının yeni sezon hazırlıkları sürerken, izleyicilerin merak ettiği yeni dizilerin ekrana geleceği tarihler de netleşmeye başladı. İşte yeni sezonda farklı kanallarda izleyiciyle buluşacak yapımlar ve yayın günleri:
Tuzlu Kahve: 1 Eylül Salı günü Star TV ekranlarında başlayacak.
Mercan Köşk: 5 Eylül Cumartesi günü ATV’de izleyiciyle buluşacak.
Evlilik Güzeldir: 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1’de yayın hayatına başlayacak.
Haysiyet: 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında başlayacak.
Güneşin Doğduğu Yer: 10 Eylül Perşembe günü ATV’de ekrana gelecek.
Sevdam Karadeniz: 14 Eylül Pazartesi günü NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
Uzak Şehir yeni sezonu ise 14 Eylül'de başlayacak.
KANALLARIN 31 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:15 Kapıcılar Kralı
01:45 Muhtemel Aşk
04:00 Şabaniye
06:00 Yeni Gelin
09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Kuralsız Sokaklar
01:45 Mezar İstilacısı
03:00 Mezar İstilacısı
04:50 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
11:30 Daha 17
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Daha 17 (Tekrar)
23:15 Valhalla Thor Efsanesi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
01:00 Karayip Korsanları
03:00 Bir Dönüm Noktası
03:30 Taşacak Bu Deniz
04:05 Kalk Gidelim
05:20 Hayallerinin Peşinde
06:05 Turgay Başyayla İle...
07:00 Kalk Gidelim
10:15 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
14:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Asırlık Gece
22:30 İzlanda - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı
00:30 3'te 3
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Altı Üstü İstanbul
03:00 Aldatmak
05:30 Bir Gece Masalı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
00:20 Var Mısın Yok Musun
STAR TV YAYIN AKIŞI
03:00 Güzel Köylü
04:00 Türk Müziği
05:00 Erkenci Kuş
08:00 İki Aile
09:15 Yüksek Sosyete
10:45 Çirkin
14:00 Güzel Köylü
15:45 Sevdiğim Sensin
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:00 Doğanın Kanunu
00:30 Sevdiğim Sensin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Kirli Sepeti
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Umudumuz Şaban
23:30 Futbol Merkezi Süper Lig
01:00 Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)