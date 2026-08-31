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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 31 AĞUSTOS 2026: Bugün televizyonda neler var, diziler ne zaman başlıyor? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı

        TV YAYIN AKIŞI 31 AĞUSTOS 2026: Bugün televizyonda neler var, diziler ne zaman başlıyor? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı

        Ağustos ayının son gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarının hız kazandığı dönemde kanalların yayın akışları yakından takip edilirken, dizi, film, yarışma ve eğlence programlarının ekrana geleceği saatler araştırılıyor. Peki, 31 Ağustos Pazartesi günü televizyonda hangi yapımlar var, yeni sezon dizileri başladı mı? İşte 31 Ağustos 2026 Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 12:19 Güncelleme:
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        Televizyon izleyicileri, haftanın ilk gününde ekranlarda yer alacak yapımları öğrenmek için güncel yayın akışını araştırıyor. Ağustos ayının son gününde kanalların dizi, film, yarışma ve program seçenekleri merak konusu olurken, yeni sezon dizilerinin başlayacağı tarihler de gündemdeki yerini koruyor. Peki, 31 Ağustos Pazartesi akşamı hangi yapımlar ekrana gelecek, televizyonlarda bugün neler var, yeni diziler ne zaman başlıyor? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin bugünkü yayın akışı...

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        YENİ SEZON DİZİLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Televizyon kanallarının yeni sezon hazırlıkları sürerken, izleyicilerin merak ettiği yeni dizilerin ekrana geleceği tarihler de netleşmeye başladı. İşte yeni sezonda farklı kanallarda izleyiciyle buluşacak yapımlar ve yayın günleri:

        Tuzlu Kahve: 1 Eylül Salı günü Star TV ekranlarında başlayacak.

        Mercan Köşk: 5 Eylül Cumartesi günü ATV’de izleyiciyle buluşacak.

        Evlilik Güzeldir: 7 Eylül Pazartesi günü TRT 1’de yayın hayatına başlayacak.

        Haysiyet: 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında başlayacak.

        Güneşin Doğduğu Yer: 10 Eylül Perşembe günü ATV’de ekrana gelecek.

        Sevdam Karadeniz: 14 Eylül Pazartesi günü NOW ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

        Uzak Şehir yeni sezonu ise 14 Eylül'de başlayacak.

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        KANALLARIN 31 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        00:15 Kapıcılar Kralı

        01:45 Muhtemel Aşk

        04:00 Şabaniye

        06:00 Yeni Gelin

        09:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Muhtemel Aşk

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        00:15 Kuralsız Sokaklar

        01:45 Mezar İstilacısı

        03:00 Mezar İstilacısı

        04:50 Kuzey Güney

        07:00 Küçük Ağa

        09:30 Yaprak Dökümü

        11:30 Daha 17

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Daha 17 (Tekrar)

        23:15 Valhalla Thor Efsanesi

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        01:00 Karayip Korsanları

        03:00 Bir Dönüm Noktası

        03:30 Taşacak Bu Deniz

        04:05 Kalk Gidelim

        05:20 Hayallerinin Peşinde

        06:05 Turgay Başyayla İle...

        07:00 Kalk Gidelim

        10:15 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:30 Seksenler

        14:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Asırlık Gece

        22:30 İzlanda - Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı

        00:30 3'te 3

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        00:20 Altı Üstü İstanbul

        03:00 Aldatmak

        05:30 Bir Gece Masalı

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        00:20 Var Mısın Yok Musun

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        03:00 Güzel Köylü

        04:00 Türk Müziği

        05:00 Erkenci Kuş

        08:00 İki Aile

        09:15 Yüksek Sosyete

        10:45 Çirkin

        14:00 Güzel Köylü

        15:45 Sevdiğim Sensin

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

        22:00 Doğanın Kanunu

        00:30 Sevdiğim Sensin

        8

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:00 Kirli Sepeti

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Umudumuz Şaban

        23:30 Futbol Merkezi Süper Lig

        01:00 Aşk Yeniden

        9

        TV8 YAYIN AKIŞI

        00:15 Gazete Magazin

        04:00 Gençlik Rüzgarı

        05:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:00 Gazete Magazin

        13:00 Doktor Aksoy

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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