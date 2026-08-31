TV YAYIN AKIŞI 31 AĞUSTOS 2026: Bugün televizyonda neler var, diziler ne zaman başlıyor? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 yayın akışı

Televizyon izleyicileri, haftanın ilk gününde ekranlarda yer alacak yapımları öğrenmek için güncel yayın akışını araştırıyor. Ağustos ayının son gününde kanalların dizi, film, yarışma ve program seçenekleri merak konusu olurken, yeni sezon dizilerinin başlayacağı tarihler de gündemdeki yerini koruyor. Peki, 31 Ağustos Pazartesi akşamı hangi yapımlar ekrana gelecek, televizyonlarda bugün neler var, yeni diziler ne zaman başlıyor? İşte Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin bugünkü yayın akışı...