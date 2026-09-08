TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

Haftanın ikinci gününde televizyon kanallarının yayın akışları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 8 Eylül 2026 Salı akşamı ekranlarda birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Yeni sezon yapımları da yayın hayatına başlarken, Kanal D’de Haysiyet, ATV’de A.B.İ yeni sezonun ilk bölümüyle, Star TV’de ise Tuzlu Kahve yeni bölümüyle ekrana gelecek. Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, “Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Eylül 2026 Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi...