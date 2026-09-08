TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?
Televizyon izleyicileri için 8 Eylül 2026 Salı gününün yayın akışı belli oldu. Kanalların gün içerisinde ekrana getireceği dizi, yarışma, haber, eğlence ve farklı programlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar araştırılıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin bugünkü yayın programında hangi diziler, yarışmalar ve yapımlar yer alıyor? İşte 8 Eylül 2026 Salı TV yayın akışı ve kanalların gün boyunca ekrana taşıyacağı programlar...
Haftanın ikinci gününde televizyon kanallarının yayın akışları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 8 Eylül 2026 Salı akşamı ekranlarda birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Yeni sezon yapımları da yayın hayatına başlarken, Kanal D’de Haysiyet, ATV’de A.B.İ yeni sezonun ilk bölümüyle, Star TV’de ise Tuzlu Kahve yeni bölümüyle ekrana gelecek. Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, “Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Eylül 2026 Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi...
KANALLARIN 8 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Siyah Kalp
09.00 Güzel Günler
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Korkusuz Korkak
21.45 Sağ Salim 2
23.45 Korkusuz Korkak
01.30 Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 İkizler Memo - Can
09.00 Yaprak Dökümü
11.30 Daha 17
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Haysiyet (Yeni Dizi)
22.30 Haysiyet
01.00 Haysiyet
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.50 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Alpaslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Evlilik Güzeldir
02.50 Alparslan: Büyük Selçuklu
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.00 Esra Eron’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ (Yeni Bölüm)
22.40 A.B.İ
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer
13.30 Güzel Köylü
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)
05.00 İki Aile
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 İlk Bakış
08.30 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Kirli Sepeti
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Recep İvedik 7
22.45 Sekizinci Aile
23.30 Recep İvedik 7
01.45 Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 MasterChef Türkiye
13.00 Doktor Aksoy
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz