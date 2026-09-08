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        Haberler Bilgi TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        TV YAYIN AKIŞI 8 EYLÜL 2026: Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        Televizyon izleyicileri için 8 Eylül 2026 Salı gününün yayın akışı belli oldu. Kanalların gün içerisinde ekrana getireceği dizi, yarışma, haber, eğlence ve farklı programlar merak edilirken, özellikle akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar araştırılıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin bugünkü yayın programında hangi diziler, yarışmalar ve yapımlar yer alıyor? İşte 8 Eylül 2026 Salı TV yayın akışı ve kanalların gün boyunca ekrana taşıyacağı programlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 13:25 Güncelleme:
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        1

        Haftanın ikinci gününde televizyon kanallarının yayın akışları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. 8 Eylül 2026 Salı akşamı ekranlarda birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Yeni sezon yapımları da yayın hayatına başlarken, Kanal D’de Haysiyet, ATV’de A.B.İ yeni sezonun ilk bölümüyle, Star TV’de ise Tuzlu Kahve yeni bölümüyle ekrana gelecek. Akşam saatlerini televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, “Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Eylül 2026 Salı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi...

        2

        KANALLARIN 8 EYLÜL 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Siyah Kalp

        09.00 Güzel Günler

        12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

        15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Korkusuz Korkak

        21.45 Sağ Salim 2

        23.45 Korkusuz Korkak

        01.30 Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 İkizler Memo - Can

        09.00 Yaprak Dökümü

        11.30 Daha 17

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Haysiyet (Yeni Dizi)

        22.30 Haysiyet

        01.00 Haysiyet

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.50 Kalk Gidelim

        10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.40 Alpaslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Evlilik Güzeldir

        02.50 Alparslan: Büyük Selçuklu

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.00 Esra Eron’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 A.B.İ (Yeni Bölüm)

        22.40 A.B.İ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ile Uğur ile Sana Değer

        13.30 Güzel Köylü

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        19.00 Star Haber

        20.00 Tuzlu Kahve (Yeni Bölüm)

        05.00 İki Aile

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İlk Bakış

        08.30 Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Kirli Sepeti

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Recep İvedik 7

        22.45 Sekizinci Aile

        23.30 Recep İvedik 7

        01.45 Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 MasterChef Türkiye

        13.00 Doktor Aksoy

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

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