Üç kral kobra yuvası bulundu! 72 yumurtanın başında iki nöbetçi vardı
Çin'in Yunnan eyaletinde 2020'den bu yana bulunan üç kral kobra yuvasından biri 72 yumurta barındırıyordu. Başında bekleyen iki yılan, alışılmadık bir olasılığı gündeme getirdi.
Çin'in Yunnan eyaletinde yerel halk, 2020'den bu yana üç ayrı kral kobra yuvasına rastladı. Bunlardan Kunming'in batısındaki ormanda bulunanı diğerlerinden ayrıldı. İçinde 72 yumurta vardı ve yuvayı iki yetişkin kobra birlikte bekliyordu. Yılanların ikisinin de cinsiyeti belirlenemedi, bu yüzden yuvanın nasıl bu kadar kalabalıklaştığı açık bir soru olarak kaldı.
Kayda geçen en kalabalık kuluçka
Daha önce yayımlanmış çalışmalarda kral kobra kuluçkaları genellikle 14 ile 37 yumurta arasında bildiriliyordu. Kunming yakınındaki yuvada sayılan 72 yumurta bu aralığın çok üzerinde. Integrative Conservation dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu, tür üzerine bugüne dek bildirilen en yüksek sayı.
Yuva da sıradan değildi. Çam iğnelerinden örülmüştü ve araştırmacılar temmuzdaki incelemede yapının yaklaşık bir metre yüksekliğe, bir buçuk metre genişliğe ulaştığını ölçtü. Yumurtalar yuvanın ortasına doğru istiflenmişti, yerden yaklaşık yarım metre yukarıda, üst katmanın hemen altında. İçerideki sıcaklık 35 ile 40 derece arasında tahmin edildi, çevredeki havadan belirgin biçimde yüksekti.
İki dişi aynı yuvayı mı paylaştı?
Yuvanın hikâyesi haziran başında başladı. Kunming'in batısındaki karışık ormanda sakinler, çam iğnelerinden yapılmış yuvada iki kral kobra gördü. Araştırmacılar 1 Temmuz'da geldiğinde yılanlar hâlâ oradaydı. Biri yaklaşık 1,8 metre, diğeri 2 metreyi aşıyordu. 11 Temmuz'daki ikinci incelemede de ikisi birden yuvanın başındaydı. 20 Temmuz'a gelindiğinde ise yalnızca büyük olan kalmıştı ve araştırmacılar yaklaşınca yuvayı sessizce terk etti.
Birden fazla kral kobranın aynı yuvayı bekleyip bekleyemeyeceği, o güne kadar belirsiz bir soruydu. Eski aktarımlar her iki cinsiyetin de yuva bekçiliğine katıldığını anlatıyordu, ama daha yeni saha çalışmaları bunu doğrulayamamıştı. Yazarlara göre Kunming gözlemi, birden çok bireyin bir kral kobra yuvasını birlikte koruyabildiğine dair yeni bir kanıt.
Yuvanın bu kadar kalabalık olmasının iki açıklaması var. Yuva tek bir çifte ait olabilir, o zaman tek bir dişi olağandışı büyüklükte bir kuluçka bırakmış demektir. Ya da iki dişi birlikte yuvalanıp yumurtalarını aynı yuvada birleştirmiş olabilir. 72 sayısının başka yerlerde kaydedilen kuluçkaların kabaca iki katı olması ikinci ihtimali bir ölçüde destekliyor. Yine de yılanların cinsiyeti belirlenemediği için bu bir sonuç değil, yalnızca bir varsayım.
Tibet dışında ilk kez belgelendi
Üç yuva da Çin için bir ilki temsil ediyor. Bu kayıtlardan önce ülkede kral kobra yuvalamasına dair belgelenmiş bilgi büyük ölçüde güneydoğu Tibet ile sınırlıydı. Yunnan'daki üç gözlem, bu bölge dışında Çin'de belgelenen ilk yuvalama ve kuluçka büyüklüğüne dair kayıtlar oldu. Üç yuvayı da önce yerel halkın fark etmesi, bu tür araştırmalarda sahadan gelen ihbarların değerini gösteriyor.
Kral kobralar doğada incelenmesi güç hayvanlar ve üreme davranışları hâlâ tam olarak bilinmiyor. Farklı ortamlardan gelen her yeni yuva, türün yuvalama davranışının sanılandan daha çeşitli olabileceğine dair kanıtları artırıyor.
İlk yuva bu serinin en eskisiydi. 10 Temmuz 2020'de güney Yunnan'daki Menghai ilçesinde, yaklaşık 1.730 metre rakımlı tropik bir bambu ormanında bulundu. Büyük ölçüde bambu yapraklarından örülmüştü ve araştırmacılar başında bekleyen yetişkin yılanı dişi olarak değerlendirdi. Yılan uzaklaştıktan sonra içeride 30 yumurta saydılar. Güçlü ışık tutulduğunda gelişmekte olan embriyolar görülebiliyordu.
Sonrasını yalnızca bir yuva gösterdi
Üçüncü yuva, diğer ikisinin veremediği bir bilgiyi verdi. 17 Haziran 2025'te orta-güney Yunnan'daki Lancang ilçesinde, yine yerel halk tarafından bulundu. Sakinler yuvayı bekleyen iki yetişkin kobra gördüklerini söyledi, ama bilim insanları geldiğinde yalnızca biri oradaydı.
Bu yuva Kunming'dekinden küçüktü. Bambu ormanında, bambu yaprakları ve dallarından yapılmıştı. Tabanı yaklaşık 95 santimetre genişliğinde, 50 santimetre yüksekliğindeydi. İçindeki sıcaklık yaklaşık 26 dereceydi, yani çevredeki havayla aynıydı. Kunming yuvasının içini ısıtan o fark burada yoktu. Bekleyen yılan ayrıldıktan sonra araştırmacılar tek bir küme hâlinde birbirine yapışmış 25 yumurta buldu.
Bu yuvada yumurtalar bırakıldıktan sonra ne olduğu da izlenebildi. 19 Ağustos 2025'te yavru kral kobraların yuvadan çıktığı ilk kez görüldü.
Yılanların cinsiyeti belirlenemediği için, iki dişinin aynı yuvayı gerçekten paylaşıp paylaşmadığı hâlâ yanıtsız. Kral kobranın üremesi üzerine eldeki bilgi az olduğundan, bunun cevabı büyük ölçüde bundan sonra bulunacak yuvalara kalıyor.
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