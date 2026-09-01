Üç kral kobra yuvası bulundu! 72 yumurtanın başında iki nöbetçi vardı

İki dişi aynı yuvayı mı paylaştı?

Yuvanın hikâyesi haziran başında başladı. Kunming'in batısındaki karışık ormanda sakinler, çam iğnelerinden yapılmış yuvada iki kral kobra gördü. Araştırmacılar 1 Temmuz'da geldiğinde yılanlar hâlâ oradaydı. Biri yaklaşık 1,8 metre, diğeri 2 metreyi aşıyordu. 11 Temmuz'daki ikinci incelemede de ikisi birden yuvanın başındaydı. 20 Temmuz'a gelindiğinde ise yalnızca büyük olan kalmıştı ve araştırmacılar yaklaşınca yuvayı sessizce terk etti.

Birden fazla kral kobranın aynı yuvayı bekleyip bekleyemeyeceği, o güne kadar belirsiz bir soruydu. Eski aktarımlar her iki cinsiyetin de yuva bekçiliğine katıldığını anlatıyordu, ama daha yeni saha çalışmaları bunu doğrulayamamıştı. Yazarlara göre Kunming gözlemi, birden çok bireyin bir kral kobra yuvasını birlikte koruyabildiğine dair yeni bir kanıt.

Yuvanın bu kadar kalabalık olmasının iki açıklaması var. Yuva tek bir çifte ait olabilir, o zaman tek bir dişi olağandışı büyüklükte bir kuluçka bırakmış demektir. Ya da iki dişi birlikte yuvalanıp yumurtalarını aynı yuvada birleştirmiş olabilir. 72 sayısının başka yerlerde kaydedilen kuluçkaların kabaca iki katı olması ikinci ihtimali bir ölçüde destekliyor. Yine de yılanların cinsiyeti belirlenemediği için bu bir sonuç değil, yalnızca bir varsayım.