Üç yıldır direksiyon başında: Kamyon şoförlüğünün görünmeyen yüzünü anlattı

SORUN YALNIZCA UZUN SAATLER DEĞİL

Direksiyon başında geçen uzun saatler, işin sadece görünen yüzü. Blasco'ya göre yük asıl bunun altında birikiyor. Haftanın çoğunu evden uzakta, kamyonun içinde geçirmek beraberinde bir yalnızlık getiriyor. Büyük ve ağır bir aracı güvenle yolda tutmanın sorumluluğu var. Sıkı teslimat sürelerine yetişme baskısı, iş bittiğinde ise sıradan bir günlük düzen kuramamak ekleniyor. Tek tek bakıldığında olağan görünen bu koşullar, üst üste geldiğinde çalışma şartları tartışılırken pek gündeme gelmeyen bir yıpranma yaratıyor.

KRİZ YOLDA BAŞLADI, ORADA KALMADI

Blasco'nun yaşadığı tek seferlik bir an değildi. Direksiyon başında açığa çıkan sıkıntı, zamanla mesai bittikten sonra da peşini bırakmadı. O günleri anlatırken kullandığı sözler yalın: "Sadece ağlamak istiyordum." Anlattıkları kişisel bir deneyim, genellenebilir bir tanı değil. Sonunda yardım aldı ve bir ilaç tedavisi gördü; asıl fark ettiği şeyse yaşadıklarının nedenleri üzerine düşünmesi, hiçbir şey olmamış gibi yola devam etmemesi gerektiğiydi.