UCUZ UÇAK BİLETİ ALMAK İSTEYENLER DİKKAT! THY 29 Ekim'e özel kampanya başlattı! 2026 THY indirimli uçak biletleri ne kadar, hangi tarihlerde geçerli, nasıl alınır?
Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümüne özel indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. Yurt içi seyahat planı yapan yolculara yönelik hazırlanan kampanya, uygun fiyatlı bilet arayanların gündemine oturdu. Sınırlı süreyle sunulan fırsattan yararlanmak isteyenler ise bilet fiyatlarını, satış tarihlerini ve kampanyanın geçerli olduğu uçuşları araştırmaya başladı. Peki, THY 29 Ekim bilet kampanyası ne zaman bitiyor? THY indirimli uçak biletleri ne kadar, nasıl alınır, hangi tarihlerde geçerli? İşte 2026 THY Cumhuriyet Bayramı kampanyasının detayları…
Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla seyahatseverlere yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Türkiye'nin farklı şehirlerine yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar için hazırlanan indirimli bilet kampanyası, özellikle yıl sonu ve kış aylarında seyahat etmek isteyenlerin ilgisini çekti. Bilet fiyatları, kampanyanın geçerli olduğu tarihler ve şartları merak konusu oldu. Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, ‘’THY 29 Ekim kampanyası hangi uçuşları kapsıyor, ucuz biletler ne zamana kadar alınabilecek?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…
THY’DEN 29 EKİM BİLET KAMPANYASI!
Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyasında yurt içi tek yön uçak biletlerini 1.699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.
İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı doğrudan uçuşları kapsayan kampanya kapsamında toplam 115 bin koltuk indirimli fiyatlarla yolculara sunuldu.
2026 THY İNDİRİMLİ UÇAK BİLETLERİ NE KADAR?
Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda
EcoFly ücret sınıfında 1.699 TL,
EkstraFly ücret sınıfında 2.099 TL,
PrimeFly ücret sınıfında 2.299 TL'dir.
Belirtilen fiyatlar başlangıç ücretleri olup tercih edilen uçuşa, tarihe ve koltuk durumuna göre değişiklik gösterebilecek.
THY 29 EKİM BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya kapsamında indirimli bilet satışları, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü başladı ve 30 Ekim 2026 Cuma günü sona erecek.
THY İNDİRİMLİ BİLETLER HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Kampanya kapsamında satın alınan uçak biletleriyle 1 Aralık 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında seyahat edilebilecek. Ancak 21 Ocak-8 Şubat 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanya kapsamının dışında tutuluyor.
Yolcuların bilet satın alırken hem seyahat tarihlerini hem de seçtikleri seferin kampanyaya dahil olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.
THY 29 EKİM KAMPANYASI HANGİ ŞEHİRLERDE GEÇERLİ?
THY’nin Cumhuriyet Bayramı kampanyası, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı doğrudan yurt içi ekonomi sınıfı uçuşları kapsıyor.
Ankara, Samsun, Sivas ve Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrine kampanyalı fiyatlarla seyahat edilebilecek.
Ancak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları, AJet seferleri, ortak uçuşlar ve KKTC Ercan Havalimanı uçuşları kampanyaya dahil olmayacak.
THY 1.699 TL İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ NASIL ALINIR?
THY’nin 29 Ekim’e özel bilet kampanyasından yararlanmak isteyen yolcular, indirimli biletlerini şirketin resmi internet sitesi, mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden satın alabilecek.
Bilet almak için kalkış ve varış noktalarının seçilmesi, kampanyanın geçerli olduğu seyahat tarihlerinin belirlenmesi ve uygun uçuşların kontrol edilmesi gerekiyor.