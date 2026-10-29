UCUZ UÇAK BİLETİ ALMAK İSTEYENLER DİKKAT! THY 29 Ekim'e özel kampanya başlattı! 2026 THY indirimli uçak biletleri ne kadar, hangi tarihlerde geçerli, nasıl alınır?

Türk Hava Yolları (THY), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla seyahatseverlere yönelik yeni bir kampanya duyurdu. Türkiye'nin farklı şehirlerine yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar için hazırlanan indirimli bilet kampanyası, özellikle yıl sonu ve kış aylarında seyahat etmek isteyenlerin ilgisini çekti. Bilet fiyatları, kampanyanın geçerli olduğu tarihler ve şartları merak konusu oldu. Sınırlı sayıdaki koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, ‘’THY 29 Ekim kampanyası hangi uçuşları kapsıyor, ucuz biletler ne zamana kadar alınabilecek?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…