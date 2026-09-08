UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda Türkiye’yi temsil edecek olan Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk maçına Roma karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, 18 yıl sonra yeniden yer aldığı Devler Ligi’nde taraftarı önünde güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Avrupa’nın köklü kulüplerinden Roma ile oynanacak kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya ilişkin tüm merak edilen detaylar...