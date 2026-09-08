UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI: Fenerbahçe-Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda heyecan başlıyor. 18 yıl sonra Devler Ligi'nde lig aşamasında mücadele edecek olan Fenerbahçe, ilk maçında İtalya temsilcisi Roma'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, taraftarı önünde oynayacağı bu önemli karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa macerasına güçlü bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda Türkiye’yi temsil edecek olan Fenerbahçe, lig aşamasındaki ilk maçına Roma karşısında çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, 18 yıl sonra yeniden yer aldığı Devler Ligi’nde taraftarı önünde güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Avrupa’nın köklü kulüplerinden Roma ile oynanacak kritik mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe - Roma Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev karşılaşmaya ilişkin tüm merak edilen detaylar...
FENERBAHÇE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonundaki Fenerbahçe - Roma karşılaşmasının tarihi belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin Avrupa’daki önemli mücadelesi, 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te başlayacak.
FENERBAHÇE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi, futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak buluşacak.
FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ 2026-2027 FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasındaki maç programı belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa’nın en prestijli organizasyonunda toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Fenerbahçe’nin Devler Ligi’ndeki mücadeleleri ve maç tarihleri şöyle:
Fenerbahçe - Roma: 10 Eylül 2026 | 19.45 :
Aston Villa - Fenerbahçe: 14 Ekim 2026 | 22.00
Fenerbahçe - Slavia Prag: 20 Ekim 2026 | 19.45
Fenerbahçe - Liverpool: 4 Kasım 2026 | 19.45
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe: 25 Kasım 2026 | 22.00
LASK Linz - Fenerbahçe: 9 Aralık 2026 | 22.00
Fenerbahçe - Villarreal: 20 Ocak 2027 | 19.45
Atletico Madrid - Fenerbahçe: 27 Ocak 2027 | 22.00