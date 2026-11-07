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        Haberler Bilgi Valencia - Real Madrid maçı izle: Valencia - Real Madrid maçı nasıl, nereden izlenir?

        Valencia - Real Madrid maçı izle: Valencia - Real Madrid maçı nasıl, nereden izlenir?

        İspanya La Liga'da futbol heyecanı Valencia - Real Madrid karşılaşmasıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Real Madrid, deplasmanda Valencia karşısında galibiyet arayacak. Mücadele öncesinde gözler milli futbolcumuz Arda Güler'e çevrilirken genç yıldızın karşılaşmada forma giyip giymeyeceği merak ediliyor. Real Madrid taraftarları ve futbolseverler, Valencia - Real Madrid maçı canlı izle seçeneklerini araştırmaya başladı. Peki, Valencia - Real Madrid maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Valencia - Real Madrid canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 21:26 Güncelleme:
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        Valencia - Real Madrid maçı için nefesler tutuldu. Real Madrid, zorlu deplasmanda galibiyet alarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesinde gözler milli yıldız Arda Güler'in üzerinde olacak. Genç futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Futbolseverler kritik mücadele nedeniyle, Valencia - Real Madrid maçı canlı izle, Valencia - Real Madrid maçı izle ekranı gibi armaları sıklaştırdı. Peki, Valencia - Real Madrid maçı nasıl, nereden izlenir, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte detaylar...

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        VALENCIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İspanya La Liga'nın 12. haftasında oynanacak Valencia - Real Madrid karşılaşması, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 23.00'te oynanacak.

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        VALENCIA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

        Valencia - Real Madrid maçı Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        ARDA GÜLER VALENCIA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Valencia karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun açıkladığı maç kadrosunda yer alan genç yıldızın forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

        Şampiyonlar Ligi'nde AEK karşılaşmasında forma giymeyen Arda Güler, Valencia mücadelesinde yeniden görev alma fırsatı bulabilir. Milli futbolcunun ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise teknik heyetin tercihiyle netleşecek.

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        VALENCIA - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LER

        Valencia: Dimitrievski, Martinez, Tarrega, Pepelu, Gaya, Rodriguez, Maffeo, Mayol, Guerra, Rioja, Sadiq.

        Real Madrid: Courtois, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo, Arda Güler, Bellingham, Diomande, Mbappe.

        VALENCIA - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

        Valencia - Real Madrid maçını S Sport'a üye olarak şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Kritik mücadele nedeniyle "Valencia - Real Madrid maçını canlı izle" aramaları sıklaştı.

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