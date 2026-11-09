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        Haberler Bilgi VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI: vgm.gov.tr 2026-2027 VGM bursu başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

        VGM BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI: vgm.gov.tr 2026-2027 VGM bursu başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim dönemine yönelik burs başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların ilan edileceği tarihi beklemeye başladı. Ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde öğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla verilen burslar için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler değerlendirme takvimine çevrildi. Eğitim hayatlarını burs desteğiyle sürdürmek isteyen binlerce öğrenci, başvurularının hangi aşamada olduğunu ve sonuçların ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burslarına ilişkin yapılacak resmi açıklamalar yakından izleniyor. Peki, VGM 2026-2027 burs sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Burs başvuru sonuçları nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte VGM burs sonuçlarına ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 12:37 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından sağlanan burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler için başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuç heyecanı başladı. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim giderlerine katkı sunan burs programında değerlendirmelerin ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Başvurularını gerçekleştiren binlerce öğrenci, burs hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenmek için VGM'nin resmi duyurularını takip ediyor. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim burslarının açıklanma tarihleri gündemdeki yerini korurken, sonuçların hangi platform üzerinden öğrenileceği de araştırılıyor. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı, başvuru değerlendirmeleri ne zaman tamamlanacak? İşte burs sonuçlarının ilan edilmesine ve sorgulama işlemlerine ilişkin tüm ayrıntılar…

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin ortaöğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı.

        Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuruları 1-15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmış, değerlendirme sonuçları ise 31 Ekim'de duyurulmuştu.

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2025-2026 eğitim öğretim dönemine ait yükseköğrenim burs sonuçları 19 Kasım 2025 tarihinde öğrencilerin erişimine sunulmuştu.

        Önceki yılın takvimi göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da burs başvuru sonuçlarının 15-20 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından burs sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler, başvuru durumlarını kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

        Sonuç sorgulama sayfasına ulaşan adayların T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı ve doğum tarihi bilgilerini ilgili alanlara yazması gerekecek. Bilgilerin eksiksiz girilmesiyle birlikte burs başvurusunun değerlendirme sonucu görüntülenebilecek.

        VGM RESMİ DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2026-2027 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2026-2027 eğitim öğretim döneminde öğrencilere sağlanacak burs ve eğitim yardımı tutarlarını belirledi. Buna göre ortaöğrenim öğrencilerine aylık 1.750 TL eğitim desteği verilirken, yükseköğrenim öğrencilerine ise her ay 4.000 TL burs ödemesi yapılacak.

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        #VGM
        #vgm burs
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