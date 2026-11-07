Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi VGM BURS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        VGM BURS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        VGM burs sonuçları 2026-2027 eğitim öğretim yılı için başvuru yapan öğrenciler tarafından bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 06-20 Ekim 2026 tarihleri arasında, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. Değerlendirme süreci devam ederken öğrencilerin sonuç tarihi araştırmaları hız kazandı. Burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını merak eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri VGM'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 11:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs başvuruları Ekim ayında alındı. Ortaöğrenim eğitim yardımı ile yükseköğrenim bursu başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlar için geri sayıma geçildi. Her iki burs türü için değerlendirme süreci devam ederken burs almaya hak kazananların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. Başvuru yapan öğrenciler, VGM burs sonuçları sorgulama ekranının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs ödemeleri ne kadar? İşte detaylar…

        2

        VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 AÇIKLANDI MI?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı.

        Her iki burs türünün başvuruları incelemeye alındı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından VGM burs sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.  

        3

        VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-2027 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs sonuçlarının hangi gün ve saatte ilan edileceğine ilişkin bir duyuru yapmadı.

        Geçmiş yılların takvimi dikkate alındığında sonuçların kasım ayında ilan edilmesi bekleniyor.

        4

        VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

        2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları açıklandığında Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

        Öğrenciler, sonuç sorgulama ekranında istenen kimlik bilgilerini girerek burs durumlarını görüntüleyebilecek.

        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2026-2027 VGM BURSU NE KADAR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında verilecek burs ve eğitim yardımı tutarlarını açıkladı.

        Ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine her ay 1.750 TL ödenecek.

        Yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencilerine her ay 4.000 TL ödenecek.

        6

        VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        VGM burs sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme süreci başlayacak.

        Ortaöğrenim eğitim yardımı bir eğitim yılında dokuz ay, yükseköğrenim bursu ise sekiz ay boyunca veriliyor.

        Yeni bursiyerlerin ilk ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Ödeme takvimi ve gerekli işlemlere ilişkin bilgiler, sonuçların duyurulmasının ardından netleşecek.

        7

        KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi açıklamasına göre KYK'den karşılıksız burs alan üniversite öğrencilerine VGM yükseköğrenim bursu verilmiyor.

        Bu nedenle VGM, yükseköğrenim burs sonuçlarını KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından duyuruyor. KYK öğrenim kredisi ile karşılıksız burs aynı kapsamda değerlendirilmediğinden öğrencilerin kendi durumlarına ilişkin güncel şartları VGM üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sergen Yalçın, A Milli Takım kadrosunu açıkladı! Yeni oyun sistemi nasıl olacak?

        A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor! Sergen Yalçın, 26 kişilik milli takım aday kadrosunu açıklarken Arda Güler, Kenan Yıldız ve Berke Özer hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kenan Yıldız'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamasının perde arkasını anlatan ...
        #VGM burs sonuçları
        #VGM burs başvuru sonuçları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Anne ve kardeş katilinden şaşırtan savunma!
        Anne ve kardeş katilinden şaşırtan savunma!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma davasında borç yapan kadın kusursuz!
        Yargıtay'dan emsal karar! Boşanma davasında borç yapan kadın kusursuz!
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Kadın, ev arkadaşı kadını öldürmüştü! Sır perdesi aralandı
        Kadın, ev arkadaşı kadını öldürmüştü! Sır perdesi aralandı
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        5,5 yıl sonra F.Bahçe kulübesinde!
        5,5 yıl sonra F.Bahçe kulübesinde!
        Otomobil almak hangi şehirde daha pahalı?
        Otomobil almak hangi şehirde daha pahalı?
        Dua Lipa'nın kitaplığında neler var?
        Dua Lipa'nın kitaplığında neler var?
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        "Kabine'de birkaç değişiklik yapacağım"
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!