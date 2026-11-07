VGM BURS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs başvuruları Ekim ayında alındı. Ortaöğrenim eğitim yardımı ile yükseköğrenim bursu başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlar için geri sayıma geçildi. Her iki burs türü için değerlendirme süreci devam ederken burs almaya hak kazananların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. Başvuru yapan öğrenciler, VGM burs sonuçları sorgulama ekranının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs ödemeleri ne kadar? İşte detaylar…