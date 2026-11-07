VGM BURS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs sonuçları 2026-2027 eğitim öğretim yılı için başvuru yapan öğrenciler tarafından bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları 06-20 Ekim 2026 tarihleri arasında, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 22-31 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı. Değerlendirme süreci devam ederken öğrencilerin sonuç tarihi araştırmaları hız kazandı. Burs hakkı kazanıp kazanmadıklarını merak eden ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri VGM'den gelecek açıklamalara kilitlenmiş durumda. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte 2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı…
Vakıflar Genel Müdürlüğünün (VGM) 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs başvuruları Ekim ayında alındı. Ortaöğrenim eğitim yardımı ile yükseköğrenim bursu başvuru sürecinin sona ermesinin ardından sonuçlar için geri sayıma geçildi. Her iki burs türü için değerlendirme süreci devam ederken burs almaya hak kazananların açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. Başvuru yapan öğrenciler, VGM burs sonuçları sorgulama ekranının ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, 2026-2027 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs ödemeleri ne kadar? İşte detaylar…
VGM BURS SONUÇLARI 2026-2027 AÇIKLANDI MI?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 2026-2027 eğitim öğretim yılı ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları henüz açıklanmadı.
Her iki burs türünün başvuruları incelemeye alındı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından VGM burs sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.
VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 VGM burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs sonuçlarının hangi gün ve saatte ilan edileceğine ilişkin bir duyuru yapmadı.
Geçmiş yılların takvimi dikkate alındığında sonuçların kasım ayında ilan edilmesi bekleniyor.
VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
2026-2027 VGM burs başvuru sonuçları açıklandığında Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.
Öğrenciler, sonuç sorgulama ekranında istenen kimlik bilgilerini girerek burs durumlarını görüntüleyebilecek.
2026-2027 VGM BURSU NE KADAR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim öğretim yılında verilecek burs ve eğitim yardımı tutarlarını açıkladı.
Ortaöğrenim eğitim yardımı almaya hak kazanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine her ay 1.750 TL ödenecek.
Yükseköğrenim bursu almaya hak kazanan ön lisans ve lisans öğrencilerine her ay 4.000 TL ödenecek.
VGM BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
VGM burs sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler için ödeme süreci başlayacak.
Ortaöğrenim eğitim yardımı bir eğitim yılında dokuz ay, yükseköğrenim bursu ise sekiz ay boyunca veriliyor.
Yeni bursiyerlerin ilk ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı henüz açıklanmadı. Ödeme takvimi ve gerekli işlemlere ilişkin bilgiler, sonuçların duyurulmasının ardından netleşecek.
KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi açıklamasına göre KYK'den karşılıksız burs alan üniversite öğrencilerine VGM yükseköğrenim bursu verilmiyor.
Bu nedenle VGM, yükseköğrenim burs sonuçlarını KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından duyuruyor. KYK öğrenim kredisi ile karşılıksız burs aynı kapsamda değerlendirilmediğinden öğrencilerin kendi durumlarına ilişkin güncel şartları VGM üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.