Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yağ değişimi için gelen aracın bakımını reddetti: Sebebi altındaki pas çıktı

        Yağ değişimi için gelen aracın bakımını reddetti: Sebebi altındaki pas çıktı

        Rutin bakım için servise gelen bir kamyonette yapılan kontrol, beklenmedik bir sorunu ortaya çıkardı. Karterdeki ağır paslanmayı fark eden tamirci, daha büyük bir arızaya yol açmamak için işlemi durdurdu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 17:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Bir tamirci, rutin yağ değişimi için gelen bir kamyonette işlemi başlatmadan önce yaptığı kontrolde dikkat çeken bir sorunla karşılaştı. Karter tapasını sökmeden önce aracın alt bölümünü inceleyen tamirci, tapa çevresindeki metalin yoğun şekilde paslandığını ve bazı bölgelerde çürüme oluştuğunu fark etti. Tamirci, karter değiştirilmeden yağ değişimine devam etmeyi kabul etmedi. Gerekçesini ise basit bir bakım işleminin daha büyük ve masraflı bir onarıma dönüşme ihtimali olarak açıkladı.

        O anları TikTok’ta paylaşan @jaisenz3 isimli kullanıcı, videoda “Bu bir risk. Tapayı kırarsam ve parça dağılırsa işimiz zor. Bunun bedelini biz ödemek zorunda kalırız” ifadelerini kullandı. Video kısa sürede büyük ilgi gördü ve 500 binden fazla izlendi.

        2

        KARTERDEKİ PASLANMA NEDEN RİSK OLUŞTURUYOR?

        Motor yağının bulunduğu karter, aracın alt kısmında ve zemine en yakın bölgelerden birinde yer alıyor. Bu nedenle yol koşulları, taş darbeleri, kasisler ve özellikle kış aylarında kullanılan tuzlu yollar nedeniyle zaman içinde paslanmaya maruz kalabiliyor.

        Paslanma yalnızca karter yüzeyinde kalmayıp yağ boşaltma tapasının bulunduğu bölgeye kadar ilerlediğinde sorun büyüyebiliyor. Çünkü yağ değişimi sırasında sökülüp takılan tapa, sağlam dişlere ve dayanıklı bir metal yüzeye ihtiyaç duyuyor.

        3

        Metal zayıflamışsa tapa sökülürken dişlerin zarar görmesi, bağlantı noktasının kırılması veya yağ sızıntısı gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Böyle bir durumda basit bir yağ değişimi, karter değişimi gibi daha kapsamlı bir onarıma dönüşebiliyor.

        4

        HER PASLANMIŞ KARTER DEĞİŞMEK ZORUNDA DEĞİL

        Uzmanlara göre karterde görülen her paslanma aynı seviyede değerlendirilmiyor. Yüzeysel paslanma ile metalin yapısını bozacak kadar ilerlemiş korozyon arasında büyük fark bulunuyor.

        Bir karterin değiştirilip değiştirilmeyeceği, pasın derinliğine, metalin dayanıklılığına ve tapa çevresindeki bölgenin durumuna bağlı oluyor. Sadece görüntüye bakarak kesin karar vermek her zaman mümkün olmayabiliyor.

        Paylaşılan videoda da tamircinin gördüğü paslanmanın karterin kesin olarak kırılacağı anlamına gelmediği, ancak işlem sırasında oluşabilecek riskleri göz önünde bulundurarak hareket ettiği belirtiliyor.

        5

        TAMİRCİ KARAR VERMEYİ ARAÇ SAHİBİNE BIRAKTI

        Videonun sonunda tamirci, izleyicilere “Karter satar mıydınız, yoksa yağı boşaltır mıydınız?” sorusunu yöneltti.

        Yağ değişiminin yapılıp yapılmayacağı veya karterin değiştirilip değiştirilmeyeceği ise araç sahibinin kararına kaldı. Olay, düzenli bakım sırasında yalnızca yağ ve filtre kontrolünün değil, aracın alt bölümündeki metal aksamın da dikkatle incelenmesi gerektiğini gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #keşfet
        #Yağ değişimi
        #PAS
        #keşfet haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran’a yeni saldırıya hazırız
        Trump: İran’a yeni saldırıya hazırız
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtardı
        Balkondan düşmek üzere olan çocuğu kurtardı
        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı
        Beşiktaş Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine döndü
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!