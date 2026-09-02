Yağ değişimi için gelen aracın bakımını reddetti: Sebebi altındaki pas çıktı

Bir tamirci, rutin yağ değişimi için gelen bir kamyonette işlemi başlatmadan önce yaptığı kontrolde dikkat çeken bir sorunla karşılaştı. Karter tapasını sökmeden önce aracın alt bölümünü inceleyen tamirci, tapa çevresindeki metalin yoğun şekilde paslandığını ve bazı bölgelerde çürüme oluştuğunu fark etti. Tamirci, karter değiştirilmeden yağ değişimine devam etmeyi kabul etmedi. Gerekçesini ise basit bir bakım işleminin daha büyük ve masraflı bir onarıma dönüşme ihtimali olarak açıkladı.

O anları TikTok’ta paylaşan @jaisenz3 isimli kullanıcı, videoda “Bu bir risk. Tapayı kırarsam ve parça dağılırsa işimiz zor. Bunun bedelini biz ödemek zorunda kalırız” ifadelerini kullandı. Video kısa sürede büyük ilgi gördü ve 500 binden fazla izlendi.