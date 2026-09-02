Yapay zekaya güvendi! Bir gecede 100 bin metrekarelik ekinini kaybetti

YAPAY ZEKANIN GÖZDEN KAÇIRDIĞI KRİTİK DETAY

Hasarın boyutunu görünce ne olduğunu yine aynı sohbet robotuna sordu. Bu kez gelen cevap durumu açıklığa kavuşturdu. Fomesafen, ağırlıklı olarak geniş yapraklı yabani otlara karşı kullanılan bir herbisitti. Susam da geniş yapraklı bir bitki olduğu için bu madde susam fidelerine de zarar verdi.