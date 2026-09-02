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        Haberler Bilgi Yapay zekaya güvendi! Bir gecede 100 bin metrekarelik ekinini kaybetti

        Yapay zekaya güvendi! Bir gecede 100 bin metrekarelik ekinini kaybetti

        Çin'in Chuzhou kentinde 67 yaşındaki bir çiftçi, aylardır kullandığı yapay zekanın önerdiği ilaç karışımını uzmana danışmadan uyguladı. Bir gecede yaklaşık 100 bin metrekarelik susam ekinini kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Çin'in Chuzhou kentinde 67 yaşındaki bir çiftçi, susam tarlasındaki zararlılarla nasıl mücadele edeceğini aylardır danıştığı yapay zekaya sordu. Sohbet robotunun önerdiği ilaç karışımını ikinci bir görüş almadan tarlaya püskürten çiftçi, ertesi sabah ağır bir tabloyla karşılaştı. Yaklaşık 100 bin metrekarelik susam ekili alanın neredeyse tamamı zarar görmüştü.

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        YAPAY ZEKAYA DUYDUĞU GÜVEN GİDEREK ARTTI

        Çiftçinin yapay zekayla tanışması, olaydan yalnızca birkaç ay öncesine dayanıyor. Başlarda robotun cevaplarına temkinli yaklaştı. Ancak araç her seferinde işini görünce güveni arttı. Bir süre sonra iş planlamasından tarım takvimine, gübre ve ilaçlama sorularına kadar tarlayla ilgili aklına takılan pek çok konuda yapay zekaya danışmaya başladı. Kararların çoğu artık ekranın öbür ucundan geliyordu.

         

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        İLAÇLAMA ÖNERİSİ İSTEDİ

        Sorun temmuzda çıktı. Çiftçi bu kez susam tarlasındaki yabani ot ve zararlılarla nasıl mücadele edeceğini sordu. International Business Times'ın da aktardığı bilgiye göre yapay zeka, birkaç bileşenin yanında flupyrimethalin ve fomesafen içeren bir karışım önerdi. Üretici yine kimseye danışmadı ve karışımı hazırlayıp tarlaya uyguladı.

         

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        ERTESİ GÜN EKİNDEN GERİYE PEK BİR ŞEY KALMADI

        Ertesi gün tarlaya döndüğünde ekimin neredeyse tamamı ağır hasar görmüştü. Bitkiler uygulanan ilaca dayanamamıştı. Çiftçi o sabahı kendi sözleriyle anlatıyor: ''Püskürttüğünüzde ertesi gün fideler hayatta kalmıyor. Hem otlar hem de fideler ölüyor, üstelik fideler daha da hızlı ölüyor.''

         

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        YAPAY ZEKANIN GÖZDEN KAÇIRDIĞI KRİTİK DETAY

        Hasarın boyutunu görünce ne olduğunu yine aynı sohbet robotuna sordu. Bu kez gelen cevap durumu açıklığa kavuşturdu. Fomesafen, ağırlıklı olarak geniş yapraklı yabani otlara karşı kullanılan bir herbisitti. Susam da geniş yapraklı bir bitki olduğu için bu madde susam fidelerine de zarar verdi.

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        Yapay zekanın verdiği yanıtların her zaman doğru olmayabileceği bu olayla bir kez daha ortaya çıktı. Tarım gibi doğrudan ürün kaybına yol açabilecek alanlarda, bu tür önerilerin uzman görüşü alınmadan uygulanması risk taşıyor.

        Görsel kaynak: iStock ve yapay zeka

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        #Yapay Zeka
        #çiftçi
        #ekin
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