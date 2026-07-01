YARIN SATIŞTA! A101 2 TEMMUZ 2026 AKTÜEL KATALOĞU | A101 Aldın Aldın broşüründe neler var? Taşınabilir Klima, Makyaj Fırçası Temizleyici, Vantilatör geliyor!

A101’in 2 Temmuz Perşembe günü raflara taşıyacağı Aldın Aldın aktüel ürünler kataloğu, indirim fırsatlarını takip edenlerin gündemine yerleşti. Yarından itibaren satışa sunulacak kampanya ürünleri arasında teknoloji ürünleri, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri ve yaz aylarında kullanıma uygun pratik seçenekler dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında 10 başlıklı masaj aleti, Türk kahvesi makinesi, Pro el mikseri, çırpıcı, 200 cc benzinli motosiklet, elektrikli bisiklet, portatif klima, şarjlı vidalama, benzinli ve LPG’li jeneratör, 7 parça su takımı ve farklı kategorilerden birçok ürün bulunuyor. Peki, 2 Temmuz Perşembe A101 Aldın Aldın kataloğunda hangi ürünler indirimli fiyatlarla satışa çıkacak? İşte haftanın aktüel ürünleri ve fiyat detayları…