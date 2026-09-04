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        Haberler Bilgi Spor Yaz transfer sezonu sona eriyor! 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor?

        Yaz transfer sezonu sona eriyor! 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitiyor?

        2026-2027 futbol sezonunun yaz transfer döneminde artık sona gelindi. Trendyol Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, kadrolarını güçlendirmek için yaz transfer sezonunda önemli hamlelere imza attı. Taraftarlar ise transfer döneminin ne zaman sona ereceğini ve kulüplerin son gün hangi transferleri yapabileceğini merak ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu transfer ve tescil dönemlerinin tarihlerini daha önce açıklamıştı. Buna göre Süper Lig kulüplerinin de dahil olduğu birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı. Yaz transfer sezonunda takımların transfer çalışmalarında artık son saatlere girildi. Peki 2026-2027 Süper Lig transfer dönemi ne zaman sona erecek, transfer sezonu bitti mi? İşte 2026-2027 Süper Lig yaz transfer döneminin sona ereceği tarih.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        2026-2027 sezonunda Süper Lig'de transfer hareketliliği yaz boyunca devam etti. Kulüpler, yeni sezon kadrolarını oluşturmak ve eksik bölgelerini güçlendirmek için yerli ve yabancı futbolcularla anlaşmalar gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre birinci transfer ve tescil dönemi için belirlenen tarih artık geldi. Süper Lig'de transfer yapmak isteyen kulüpler açısından yaz transfer sezonunun son günü büyük önem taşıyor. Peki 2026-2027 transfer sezonu ne zaman bitiyor ve Süper Lig'de yaz transfer dönemi hangi tarihte sona erecek? İşte TFF tarafından açıklanan transfer takvimi...

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        TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı takvime göre 2026-2027 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 22 Haziran 2026 tarihinde başladı.

        Yaz transfer dönemi 4 Eylül 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra kulüpler, ikinci transfer ve tescil dönemi başlayana kadar yeni oyuncu tescili gerçekleştiremeyecek.

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        2026-2027 YAZ TRANSFER DÖNEMİ TAKVİMİ

        TFF tarafından açıklanan takvime göre yaz transfer döneminin tarihleri şöyle:

        Başlangıç: 22 Haziran 2026

        Bitiş: 4 Eylül 2026

        Bu süreçte Süper Lig, 1. Lig ve diğer profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler transfer işlemlerini tamamlayabilecek.

        4

        KIŞ TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 sezonunun 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 1 Ocak 2027 tarihinde başlayacak.

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        Ara transfer dönemi 5 Şubat 2027 tarihinde sona erecek. Kulüpler, sezonun ikinci yarısı öncesinde kadrolarını bu tarihler arasında güçlendirebilecek.

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        #transfer
        #transfer dönemi
        #yaz Transfer sezonu
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