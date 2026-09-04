2026-2027 sezonunda Süper Lig'de transfer hareketliliği yaz boyunca devam etti. Kulüpler, yeni sezon kadrolarını oluşturmak ve eksik bölgelerini güçlendirmek için yerli ve yabancı futbolcularla anlaşmalar gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan takvime göre birinci transfer ve tescil dönemi için belirlenen tarih artık geldi. Süper Lig'de transfer yapmak isteyen kulüpler açısından yaz transfer sezonunun son günü büyük önem taşıyor. Peki 2026-2027 transfer sezonu ne zaman bitiyor ve Süper Lig'de yaz transfer dönemi hangi tarihte sona erecek? İşte TFF tarafından açıklanan transfer takvimi...