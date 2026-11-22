YDS soru ve cevapları yayımlandı mı? 2026 ÖSYM YDS/2 cevap anahtarı ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?
22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilen YDS/2 sınavının ardından adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı soru kitapçığı ve cevap anahtarına odaklanacak. YDS soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak, 2026 YDS sonuçları hangi tarihte açıklanacak? araştırmaları sınavın ardından hız kazanacak. İşte YDS/2 cevap anahtarı ve sonuç takvimine ilişkin merak edilenler...
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) 22 Ksım Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından doğru ve yanlışlarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplamak isteyen adaylar, YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusunu bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de adayların gündeminde yer alıyor. Peki, YDS/2 soru ve cevapları yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, İşte, 2026 ÖSYM YDS/2 cevap anahtarı ve sonuç tarihi…
2026 YDS/2 SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILDI?
ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayan sınav, 13.15'te sona erecek.
Adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı bildirildi. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılan adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusunu takip edecek.
2026 YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
2026 YDS/2 soruları ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınavın tamamlanmasının ardından temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının PDF formatında erişime açılması bekleniyor.
Adaylar, YDS soru ve cevap anahtarı yayımlandığında soruları yeniden inceleyebilecek ve işaretledikleri seçenekleri doğru yanıtlarla karşılaştırabilecek. YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki duyurular takip edilebilecek.
ÖSYM YDS/2 CEVAP ANAHTARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
YDS cevap anahtarı, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Adaylar, 2026 YDS/2 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına osym.gov.tr adresindeki duyurular bölümünden ulaşabilecek.
PDF formatında yayımlanacak YDS soruları ve cevapları üzerinden adaylar, sınavda verdikleri yanıtları kontrol edebilecek. Böylece doğru ve yanlış cevap sayılarını hesaplayarak tahmini YDS puanları hakkında fikir edinebilecek.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YDS/2 sonuçları için ÖSYM'nin açıkladığı takvim belli oldu. Buna göre YDS sonuçları, 10 Aralık 2026 Perşembe günü ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.
YDS/2 sonuç sorgulama işlemi, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirilecek. Adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihte sisteme giriş yaparak sınav puanlarını görüntüleyebilecek.