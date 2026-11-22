ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) 22 Ksım Pazar günü gerçekleştiriliyor. Sınavın ardından doğru ve yanlışlarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplamak isteyen adaylar, YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı duyurusunu bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de adayların gündeminde yer alıyor. Peki, YDS/2 soru ve cevapları yayımlandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, İşte, 2026 ÖSYM YDS/2 cevap anahtarı ve sonuç tarihi…