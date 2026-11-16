ROBERT PATTINSON YENİ JAMES BOND OLDU!

Amazon MGM Studios, 16 Kasım 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla Robert Pattinson'ın yeni James Bond olduğunu duyurdu. Böylece Daniel Craig'in ardından 007 karakterini canlandıracak yeni isim belli oldu.

Yeni James Bond filminin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlenecek. Senaryo ise Peaky Blinders dizisiyle tanınan Steven Knight tarafından kaleme alınacak.

Pattinson, yaptığı açıklamada James Bond karakterine hayat vermenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Yeni film, Amazon MGM Studios'un yaratıcı kontrolünde hazırlanan ilk James Bond yapımı olacak. Filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.