Yeni James Bond Robert Pattinson kimdir, kaç yaşında? İşte Robert Pattinson'un filmografisi
James Bond serisinin yeni filmi için merakla beklenen başrol açıklaması geldi. Amazon MGM Studios, İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın yeni James Bond olarak kamera karşısına geçeceğini duyurdu. Daniel Craig'in ardından 007 karakterini canlandıracak olan Pattinson, böylece sinema tarihinin en ikonik ajanlarından birine hayat verecek. Harry Potter ve Alacakaranlık serileriyle dünya çapında tanınan oyuncu, son yıllarda The Batman ve Tenet gibi yapımlardaki performansıyla da adından söz ettirdi. Peki, Robert Pattinson kimdir, kaç yaşında ve hangi filmlerde oynadı? İşte Robert Pattinson'ın hayatı, kariyeri, filmografisi ve 007 rolüyle ilgili merak edilenler...
Robert Douglas Thomas Pattinson, 13 Mayıs 1986 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda başlayan Pattinson, ilk büyük çıkışını Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde canlandırdığı Cedric Diggory karakteriyle yaptı. Alacakaranlık serisinde Edward Cullen rolüyle dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Farklı türlerdeki yapımlarda rol alan oyuncu, zaman içerisinde Hollywood'un dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Peki, Robert Pattinson kaç yaşında, nereli ve hangi filmlerde rol aldı? İşte yeni James Bond Robert Pattinson'un biyografisi ve öne çıkan film projeleri...
YENİ JAMES BOND ROBERT PATTINSON KİMDİR?
Tam adı Robert Douglas Thomas Pattinson olan İngiliz oyuncu, 13 Mayıs 1986 tarihinde Londra'da doğdu. Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık da yapan Pattinson, kariyeri boyunca hem bağımsız sinema projelerinde hem de büyük bütçeli Hollywood yapımlarında rol aldı.
Genç yaşlarda tiyatroyla ilgilenmeye başlayan oyuncu, sinema dünyasındaki ilk önemli çıkışını 2005 yılında Harry Potter ve Ateş Kadehi filminde Cedric Diggory karakterini canlandırarak gerçekleştirdi.
2008 yılında Alacakaranlık (Twilight) serisinde Edward Cullen karakterine hayat vermesiyle dünya çapında şöhrete kavuştu. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı karakterleri canlandırarak oyunculuk yelpazesini genişletti.
ROBERT PATTINSON KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
13 Mayıs 1986 doğumlu olan Robert Pattinson, 16 Kasım 2026 itibarıyla 40 yaşındadır. İngiltere'nin Londra kentinde dünyaya gelen oyuncu, İngiliz vatandaşıdır.
ROBERT PATTINSON YENİ JAMES BOND OLDU!
Amazon MGM Studios, 16 Kasım 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla Robert Pattinson'ın yeni James Bond olduğunu duyurdu. Böylece Daniel Craig'in ardından 007 karakterini canlandıracak yeni isim belli oldu.
Yeni James Bond filminin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlenecek. Senaryo ise Peaky Blinders dizisiyle tanınan Steven Knight tarafından kaleme alınacak.
Pattinson, yaptığı açıklamada James Bond karakterine hayat vermenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. Yeni film, Amazon MGM Studios'un yaratıcı kontrolünde hazırlanan ilk James Bond yapımı olacak. Filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.
ROBERT PATTINSON HANGİ FİLMLERDE OYNADI? İŞTE FİLMOGRAFİSİ
Robert Pattinson, kariyeri boyunca romantik dramadan bilim kurguya, aksiyondan gerilime kadar pek çok farklı türde yapımda rol aldı. Özellikle Alacakaranlık serisi, Harry Potter ve The Batman filmleriyle geniş kitlelere ulaştı.
Oyuncunun öne çıkan filmleri ve canlandırdığı karakterler şöyle:
Film Yıl Canlandırdığı karakter
Harry Potter ve Ateş Kadehi 2005 Cedric Diggory
Alacakaranlık 2008 Edward Cullen
Alacakaranlık: Yeni Ay 2009 Edward Cullen
Beni Unutma 2010 Tyler Hawkins
Aşkın İzleri 2011 Jacob Jankowski
Bel Ami 2012 Georges Duroy
Cosmopolis 2012 Eric Packer
Kayıp Şehir Z 2016 Henry Costin
Good Time 2017 Connie Nikas
High Life 2018 Monte
The Lighthouse 2019 Ephraim Winslow
The King 2019 Fransa Prensi
Tenet 2020 Neil
The Batman 2022 Bruce Wayne / Batman
Mickey 17 2025 Mickey Barnes
Die My Love 2025 Jackson
The Drama 2026 Charlie
The Odyssey 2026 Antinous