YKS 2026 TABAN PUANLARI: 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları belli oldu mu?
YKS sonuçları için geri sayım sürerken üniversite adaylarının gündeminde tercih süreci yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz'da açıklanacak sonuçların ardından tercih maratonu başlayacak. Bu süreçte adaylar, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini inceleyerek tercih listesini oluşturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
YKS 2026 oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca aday gözünü tercih dönemine çevirdi. Sonuçların 22 Temmuz tarihinde ilan edilmesinin ardından başlayacak üniversite tercihleri öncesinde, adaylar devlet ve vakıf üniversitelerinin taban puanları ile başarı sıralamalarını araştırmayı sürdürüyor. Özellikle 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlere ilişkin güncel veriler, doğru tercih yapmak isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. İşte bilgiler...
YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar güncellenmiş veriler doğrultusunda şekilleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
YKS ÜNVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor.
200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.
Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
Bilgisayar Programcılığı
Adalet
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Çocuk Gelişimi
İç Mekan Tasarımı
220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
2 Yıllıklar:
Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 Yıllıklar:
İlahiyat (AÖF
Açıköğretim İşletme / İktisat
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
Tarih – Devlet üniversiteleri
İktisat / İşletme
Rekreasyon
Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
İngilizce Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik
Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)
2026 YKS TERCİH DÖNEMİ
Üniversite tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) aracılığıyla online olarak yapılacak. Adaylar, tercih süresi içinde en fazla 24 farklı programı listelerine ekleyebilecek. Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için ise sisteme girilerek kaydedilmesi ve onaylanması gerekiyor.