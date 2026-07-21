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        Haberler Bilgi Gündem YKS 2026 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        YKS 2026 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

        YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci heyecanı başladı. Puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, hangi üniversite ve bölümleri tercih edeceklerini belirlemek için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte adaylar, kendilerine uygun tercih listelerini hazırlayarak üniversite yerleştirme sürecine dahil olacak. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci heyecanı başladı. Puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, hangi üniversite ve bölümleri tercih edeceklerini belirlemek için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte adaylar, kendilerine uygun tercih listelerini hazırlayarak üniversite yerleştirme sürecine dahil olacak. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

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        YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi süreci başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS tercih başvuruları 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar bu tarihler arasında ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu dikkate alarak puanları, başarı sıralamaları ve hedefledikleri bölümlere göre üniversite tercihlerini oluşturabilecek. Tercih sürecinde doğru karar verebilmek için adayların kontenjanlar, taban puanlar ve bölüm koşullarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

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        YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

        2026 YKS tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Adayların tercih sürecinde yol haritası olacak kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte üniversite kontenjanları, tercih kuralları ve dikkat edilmesi gereken detaylar netlik kazanacak. ÖSYM’nin resmi duyurular bölümünden paylaşılacak olan 2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandığı anda güncel bilgiler içeriğimize eklenecek. Adaylar, tercih işlemlerini kılavuzda yer alan açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirebilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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