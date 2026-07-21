YKS 2026 TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci heyecanı başladı. Puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenen adaylar, hangi üniversite ve bölümleri tercih edeceklerini belirlemek için ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu beklemeye başladı. Kılavuzun açıklanmasıyla birlikte adaylar, kendilerine uygun tercih listelerini hazırlayarak üniversite yerleştirme sürecine dahil olacak. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? 2026 YKS tercih kılavuzu açıklandı mı? Detaylar haberimizde.