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        Haberler Bilgi Gündem YKS BARAJ PUANI VAR MI? YKS'de baraj puanları açıklandı mı? YKS baraj puanı ne kadar? YKS baraj puanı kalktı mı?

        YKS BARAJ PUANI VAR MI? YKS'de baraj puanları açıklandı mı? YKS baraj puanı ne kadar? YKS baraj puanı kalktı mı?

        YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca üniversite adayı, tercih sürecinde önemli bir kriter olan baraj puanı uygulamasını araştırmaya başladı. Geçmiş yıllarda sıkça tartışılan ve adayların yerleşme sürecini yakından ilgilendiren YKS baraj puanlarının güncel durumu merak konusu oldu. Adaylar, TYT ve AYT'de baraj uygulamasının devam edip etmediği, herhangi bir puan şartının aranıp aranmadığı sorularına yanıt arıyor. Peki; YKS'de baraj puanları açıklandı mı? YKS baraj puanı ne kadar? YKS baraj puanı kalktı mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 10:26 Güncelleme:
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        1

        YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca üniversite adayı, tercih sürecinde önemli bir kriter olan baraj puanı uygulamasını araştırmaya başladı. Geçmiş yıllarda sıkça tartışılan ve adayların yerleşme sürecini yakından ilgilendiren YKS baraj puanlarının güncel durumu merak konusu oldu. Adaylar, TYT ve AYT’de baraj uygulamasının devam edip etmediği, herhangi bir puan şartının aranıp aranmadığı sorularına yanıt arıyor. Peki; YKS'de baraj puanları açıklandı mı? YKS baraj puanı ne kadar? YKS baraj puanı kalktı mı? Ayrıntılar haberimizde.

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        YKS BARAJ PUANI KALKTI MI?

        YKS’de geçmiş dönemlerde uygulanan 150 ve 180 puanlık baraj sistemi kaldırılarak adayların tercih sürecinde karşılaştığı puan şartı değiştirildi. Buna göre TYT, AYT ve YDT oturumları için artık belirlenmiş bir baraj puanını geçme zorunluluğu bulunmuyor. Adaylar, aldıkları puan türüne ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini yapabilecek. Ancak bazı bölümlerde yerleştirme için başarı sırası şartlarının devam ettiği unutulmamalı.

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        YKS BARAJ PUANI NE KADAR?

        YKS’de genel baraj puanı uygulaması bulunmasa da adayların tercih hakkı kazanabilmesi için ilgili puan türlerinin hesaplanmış olması gerekiyor. TYT puanının oluşturulabilmesi adına adayların Türkçe veya Temel Matematik testlerinden en az 0,5 ham puan alması şartı aranıyor. AYT ve YDT puanlarının hesaplanmasında ise adayların ilgili testlerde gerekli koşulları sağlamalarının yanı sıra TYT puanlarının da hesaplanmış olması gerekiyor. Bu nedenle tercih döneminde adayların yalnızca puanlarını değil, puan hesaplama şartlarını da dikkatle incelemesi önem taşıyor.

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