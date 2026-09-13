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        Haberler Bilgi Yaşam YKS ek tercihleri tarihleri 2026: ÖSYM Üniversite YKS 2.ek tercihi ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

        YKS ek tercihleri tarihleri 2026: ÖSYM Üniversite YKS 2.ek tercihi ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

        Üniversite tercih sonuçları açıklandıktan sonra YKS ek tercihleri araştırılıyor. ÖSYM tarafından YKS ek tercih tarihleri duyurulacak. Yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanlar ve kurallar doğrultusunda tercihler yapılacak. Bir programa yerleşip, kayıt yaptırılmazsa ek tercihlere başvurulmuyor. Yani ek yerleştirme, yalnızca ilk turda dışarıda kalan adaylar için ikinci bir fırsat anlamına geliyor. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin üniversite boş kontenjanlar da ÖSYM 2. yerleştirme kılavuzunda yer alacak. Peki YKS ek tercih ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? İşte, ÖSYM 2026 YKS ek tercihleri ile ilgili son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        YKS ek tercih tarihi için ÖSYM yerleştirme kılavuzu bekleniyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercih dönemi ile erişime açılacak. Üniversite ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Peki ÖSYM YKS 2.ek tercihi ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

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        YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

        YKS ek tercihler henüz başlamadı. 2026-YKS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanlar ve kurallar doğrultusunda yapılacak.

        YKS 2. TERCİHLER NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

        Adaylar, ek tercih süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Ek yerleştirmede hangi üniversite ve bölümlerde boş kontenjan kaldığı da ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla netleşecek.

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        YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

        YKS ek yerleştirmeden kimlerin yararlanabileceğine ilişkin kesin kurallar, 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasıyla belli olacak.

        Merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adayların ek yerleştirme hakkı bulunmuyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda, ek yerleştirmeye başvurabilecek adaylar ile tercih edilebilecek programlara ilişkin ayrıntılı koşullar yer alacak.

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        KAÇ TANE YKS EK TERCİH HAKKI VAR?

        Ek yerleştirme döneminde adayların tercih edebileceği program sayısı sınırlı olacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.

        YKS EK TERCİH KONTENJANLARI VE KILAVUZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        YKS ek tercih kontenjanları, merkezi yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar üzerinden belirlenecek. ÖSYM'nin ek yerleştirme kılavuzunda üniversitelerdeki boş kontenjanlar, programlar ve tercih koşulları adayların bilgisine sunulacak. ÖSYM kılavuzu henüz yayınlamadı.

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