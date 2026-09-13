YKS ek tercihleri tarihleri 2026: ÖSYM Üniversite YKS 2.ek tercihi ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?

YKS ek tercih tarihi için ÖSYM yerleştirme kılavuzu bekleniyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercih dönemi ile erişime açılacak. Üniversite ek yerleştirme işlemleri geçtiğimiz yıl Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Peki ÖSYM YKS 2.ek tercihi ne zaman, nasıl yapılır, kılavuz yayınlandı mı?