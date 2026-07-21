Coğrafi Bilgi Sistemleri



Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)



Çağrı Merkezi Hizmetleri



Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi



Çevre Koruma ve Kontrol



Çevre Sağlığı



Çevre Temizliği ve Denetimi



Çim Alan Tesisi ve Yönetimi



Çini Sanatı ve Tasarımı



Çocuk Gelişimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri



Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon



Deniz Brokerliği



Deniz Ulaştırma ve İşletme



Deniz ve Liman İşletmeciliği



Deri Konfeksiyon



Deri Teknolojisi



Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği



Dış Ticaret



Dijital Fabrika Teknolojileri



Diş Protez Teknolojisi



Diyaliz



Doğal Yapı Taşları Teknolojisi



Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi



Döküm

Uçak Teknolojisi

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi

Yapı Ressamlığı

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yaşlı Bakımı

Yat Kaptanlığı

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi