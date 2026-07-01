YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? || YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 yılı güncel sınav ve sonuç takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılması bekleniyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için büyük önem taşıyan bu tarih, tercih sürecinin de başlangıcını oluşturacak kritik aşamalardan biri olarak görülüyor.