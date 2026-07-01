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        Haberler Bilgi Gündem YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? || YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? || YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor?

        YKS'nin geride kaldığı bu günlerde, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı sınav sonuçlarına çevrilmiş durumda. Öğrencilerin kariyer planlamasında önemli bir dönüm noktası olan YKS, istenilen bölüm ve üniversiteye yerleşme sürecinde belirleyici bir rol üstleniyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-01 12:33:52 Güncelleme:
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        1

        YKS’nin geride kaldığı bu günlerde, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı sınav sonuçlarına çevrilmiş durumda. Öğrencilerin kariyer planlamasında önemli bir dönüm noktası olan YKS, istenilen bölüm ve üniversiteye yerleşme sürecinde belirleyici bir rol üstleniyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 yılı güncel sınav ve sonuç takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü adayların erişimine açılması bekleniyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için büyük önem taşıyan bu tarih, tercih sürecinin de başlangıcını oluşturacak kritik aşamalardan biri olarak görülüyor.

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        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        22 Temmuz’da açıklanacak sınav sonuçlarının ardından adaylar için üniversite tercih süreci başlayacak. ÖSYM henüz resmi tercih kılavuzunu ve net tarihleri duyurmadı. Ancak önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında tercihlerin genellikle Temmuz’un son haftası ile Ağustos’un ilk günleri arasında gerçekleştirildiği öngörülüyor.

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