Yumurta kolisini çöpe atmayın: Tek bir gözünden minik fincan vazo yapabilirsiniz!
Eski bir yumurta kolisinden minik fincan vazo yapmak mümkün. Jüt ip, tutkal ve kartonla hazırlanan bu dekoratif ürün, evin farklı köşelerinde kullanılabiliyor.
Karton bir yumurta kolisinden kesilen tek bir göz, minyatür bir fincanın gövdesi oluyor. YouTube kanalı Zad Crafts bu gözü jüt ip ve tutkalla kaplayıp altına karton bir tabak ekliyor. Ortaya bir sehpaya ya da rafa yakışan, küçük bir vazo olarak da kullanılabilen bir dekor parçası çıkıyor.
Karton yumurta kolilerinin çöpe gitmeden değerlendirilebileceği yaratıcı fikirlerden biri, onları minyatür bir fincana dönüştürmek. YouTube kanalı Zad Crafts'ın paylaştığı yöntemde, yumurta kolisinin tek bir gözü fincanın gövdesi olarak kullanılıyor. Jüt ip ve tutkalla şekillendirilen parça, kartondan hazırlanan küçük bir tabakla tamamlanıyor. Ortaya ise dekorasyon amacıyla kullanılabilecek sevimli bir fincan vazo çıkıyor.
FİNCANIN GÖVDESİ YUMURTA KOLİSİNDEN
Bu proje için bir yumurta kolisi, jüt ip, sıcak silikon, beyaz tutkal ve bir parça karton yeterli. Ayrıca makas, silikon tabancası ve küçük bir fırçaya ihtiyaç duyuluyor.
Yapımına yumurta kolisinden tek bir gözün kesilmesiyle başlanıyor. Gözün kenarları dikkatlice kısaltılarak fincan gövdesine benzer bir şekil veriliyor.
Sıra kulpa geldiğinde yaklaşık 7,5 santimetre uzunluğunda jüt ip kesiliyor. İpin iki ucu hafifçe açılarak saçaklandırılıyor. Ardından ipin bir ucu, fincanın ağız kısmına küçük bir damla sıcak silikonla sabitleniyor. İpe kavis verilerek diğer ucu da fincanın alt bölümüne yapıştırılıyor. Böylece fincanın kulpu oluşturuluyor.
KARTON PARÇALARIYLA KAPLAMA YAPILIYOR
Fincanın daha sağlam hale gelmesi için sıradaki aşamada dekupaj yöntemi kullanılıyor. Beyaz tutkal küçük bir fırçayla fincanın üzerine sürülüyor. Ardından parçalanmış yumurta kolisi parçaları, jüt ipten yapılan kulp da dahil olmak üzere fincanın tüm yüzeyine yapıştırılıyor.
Fincanın tabağı ise kartondan hazırlanıyor. Yaklaşık 7,5 santimetre çapında bir karton daire kesiliyor. Dairenin kenarına sıcak silikon sürülerek üzerine jüt ip yapıştırılıyor. Böylece tabağın çevresinde ince bir kenarlık oluşturuluyor. Daha sonra tabak da fincan gibi küçük karton parçalarıyla kaplanıyor.
BOYAMAK İSTEYENLER İNCE KAT UYGULAMALI
Hazırlanan fincan ve tabak, yumurta kolisinin doğal renginde bırakılabileceği gibi boyanarak da kişiselleştirilebiliyor. Kartonun katmanlı yapısı nedeniyle boya uygularken dikkatli olmak gerekiyor. Çok fazla boya kullanmak kartonun yumuşamasına ve formunu kaybetmesine neden olabileceğinden, ince katlar halinde boyamak öneriliyor.
İlk katın ardından fincanın üzerine küçük noktalar veya basit çiçek desenleri eklenerek daha dekoratif bir görünüm elde edilebiliyor.
KARTON FİNCANA SU KONULMUYOR
Bu minyatür fincan vazo, kartondan yapıldığı için doğrudan su doldurularak kullanılmaya uygun değil. İçinde bitki sergilemek isteyenlerin, fazla nemli olmayan toprağa sahip çok küçük bitkileri tercih etmesi gerekiyor. Minyatür sukulentler bu kullanım için uygun seçeneklerden biri olabilir.
Canlı bitki yerine yapay bitkiler de kullanılabilir. Bunun için küçük bir strafor parçasının üzerine birkaç yapay dal yerleştirilerek fincanın içinde sergilenebilir.