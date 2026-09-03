Yumurta kolisini çöpe atmayın: Tek bir gözünden minik fincan vazo yapabilirsiniz!

FİNCANIN GÖVDESİ YUMURTA KOLİSİNDEN

Bu proje için bir yumurta kolisi, jüt ip, sıcak silikon, beyaz tutkal ve bir parça karton yeterli. Ayrıca makas, silikon tabancası ve küçük bir fırçaya ihtiyaç duyuluyor.

Yapımına yumurta kolisinden tek bir gözün kesilmesiyle başlanıyor. Gözün kenarları dikkatlice kısaltılarak fincan gövdesine benzer bir şekil veriliyor.

Sıra kulpa geldiğinde yaklaşık 7,5 santimetre uzunluğunda jüt ip kesiliyor. İpin iki ucu hafifçe açılarak saçaklandırılıyor. Ardından ipin bir ucu, fincanın ağız kısmına küçük bir damla sıcak silikonla sabitleniyor. İpe kavis verilerek diğer ucu da fincanın alt bölümüne yapıştırılıyor. Böylece fincanın kulpu oluşturuluyor.