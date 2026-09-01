Yunan adasında ücretsiz konaklama! Karşılığı kedilere bakmak

İŞ, KEDİ SEVMEKTEN İBARET DEĞİL

Gönüllülerden haftada beş gün, günde yaklaşık altı saat çalışması bekleniyor. Bu saatlerin bir kısmı kedilerin yiyeceğini ve suyunu hazırlamaya, bir kısmı da temizliğe ayrılıyor. Kum kaplarını, kafesleri ve kedilerin dolaştığı ortak alanları toparlamak gönüllünün işi.

Geri kalan zaman biraz daha keyifli geçiyor. Kedilerle oynamak, onlara vakit ayırmak ve barınağın günlük işleyişine yardım etmek de aynı işin parçası.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Zorunlu şartlarsa kısa bir liste:

En az 18 yaşında olmak

Akıcı düzeyde İngilizce bilmek

En az bir ay boyunca müsait olabilmek

Bir de tercih edilen bir profil var. Veteriner yardımcısı olarak eğitim almış ya da sokak kedileriyle daha önce ilgilenmiş kişiler öncelikli. Ama barınağın asıl aradığı daha yalın. Elini taşın altına koymaya hazır, sorumlu, kendi işini görebilen ve dakik kedi severler yeterli.