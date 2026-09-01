Yunan adasında ücretsiz konaklama! Karşılığı kedilere bakmak
Yunanistan'ın Siros adasındaki Syros Cats barınağı, terk edilmiş kedilere bakacak gönüllüler arıyor. Karşılığında konaklama ve kahvaltı veriliyor, başvurular yakında açılıyor.
Yunanistan'ın Siros adasındaki bir kedi barınağı, terk edilmiş kedilere bakacak gönüllüler arıyor. Başvuru başka ülkelerden gelenlere de açık. Seçilen kişilere ücret ödenmiyor. Bunun yerine barınak konaklamayı ve kahvaltıyı sağlıyor. Girişimin arkasında, adada kedilerin korunması için çalışan Syros Cats var. Kuruluş, 2027'de görev yapacak gönüllüler için çağrıya çıktı.
İŞ, KEDİ SEVMEKTEN İBARET DEĞİL
Gönüllülerden haftada beş gün, günde yaklaşık altı saat çalışması bekleniyor. Bu saatlerin bir kısmı kedilerin yiyeceğini ve suyunu hazırlamaya, bir kısmı da temizliğe ayrılıyor. Kum kaplarını, kafesleri ve kedilerin dolaştığı ortak alanları toparlamak gönüllünün işi.
Geri kalan zaman biraz daha keyifli geçiyor. Kedilerle oynamak, onlara vakit ayırmak ve barınağın günlük işleyişine yardım etmek de aynı işin parçası.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Zorunlu şartlarsa kısa bir liste:
En az 18 yaşında olmak
Akıcı düzeyde İngilizce bilmek
En az bir ay boyunca müsait olabilmek
Bir de tercih edilen bir profil var. Veteriner yardımcısı olarak eğitim almış ya da sokak kedileriyle daha önce ilgilenmiş kişiler öncelikli. Ama barınağın asıl aradığı daha yalın. Elini taşın altına koymaya hazır, sorumlu, kendi işini görebilen ve dakik kedi severler yeterli.
ÜCRET YOK, KALACAK YER VE KAHVALTI VAR
Gönüllülüğün karşılığı para değil. Barınak konaklama, kahvaltı ve temel hizmetleri üstleniyor. Bunun ötesinde üç öğün yemek ya da harçlık gibi bir vaat yok.
Haftada bir gün de gönüllülerin izin günü oluyor. O günü adayı gezerek geçirebiliyorlar.
Başvurular iki dönem hâlinde alınıyor. Ocak-Haziran 2027 için kapılar 1 Eylül'de, yani birkaç gün sonra açılıyor. Temmuz-Aralık 2027 dönemine başvurmak isteyenlerse 1 Kasım'ı bekleyecek. Programın ayrıntıları ve iletişim yolları Syros Cats'in resmî sayfasından duyuruluyor.