Yurt dışı tatili yapacaklara müjde! 2 popüler destinasyonda vize engeli kalktı: İşte 2026'da vizesiz gidilebilen ülkeler
2026 yılı yurt dışı seyahat haritası güncellendi. Umman ve Sri Lanka gibi popüler destinasyonların attığı yeni adımlarla Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı genişledi. İşte bordo pasaportla vizesiz, kimlikle veya ücretsiz e-vize ile gidilebilen tüm ülkeler...
2026 yılıyla birlikte vize haritaları yeniden şekillenirken, bordo pasaport sahiplerine muafiyet tanıyan Umman ve kapıda ücretsiz e-vize dönemini başlatan Sri Lanka gibi yeni rotaların yanı sıra dünyanın dört bir yanından onlarca ülke Türk vatandaşlarını vizesiz kabul etmeyi sürdürüyor.
UMMAN: 30 GÜNE KADAR VİZESİZ SEYAHAT
Türk vatandaşlarına yönelik yeni vize muafiyetiyle dikkat çeken Umman, 1 Kasım 2025 itibarıyla bordo pasaport sahiplerine de vizesiz giriş hakkı tanıdı. Türk vatandaşları Umman'da her ziyarette 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Ancak 180 günlük dönemde toplam kalış süresinin 90 günü aşmaması gerekiyor.
SRİ LANKA: ÜCRETSİZ TURİSTİK VİZE DÖNEMİ
Sri Lanka'da da Türk vatandaşlarını ilgilendiren bir kolaylık bulunuyor. 25 Mayıs 2026 itibarıyla turistik amaçlı seyahatlerde 30 gün geçerli elektronik vizeler ücretsiz alınabiliyor. Başvurunun ülkeye gitmeden önce resmi ETA sistemi üzerinden yapılması gerekiyor. Bu uygulama vize muafiyeti değil, ücretsiz elektronik vize uygulaması olarak değerlendiriliyor.
ŞİLİ: 90 GÜNE KADAR VİZESİZ
Güney Amerika'nın dikkat çeken ülkelerinden Şili, Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkı tanıyor. And Dağları, Atacama Çölü ve Patagonya bölgesi ülkenin doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
FAS: 90 GÜN VİZESİZ
Türk vatandaşları Fas'a 90 güne kadar vizesiz gidebiliyor. Marakeş'in geleneksel çarşıları, tarihi yapıları ve Sahra Çölü'ne uzanan rotalar ülkenin öne çıkan turistik deneyimleri arasında yer alıyor.
KOLOMBİYA: 90 GÜNE KADAR VİZESİZ
Kolombiya, Türk vatandaşlarına 90 güne kadar vizesiz seyahat imkanı sunuyor. Cartagena'nın renkli sokakları ve Medellín'in şehir yaşamı, ülkeyi Latin Amerika'nın dikkat çeken rotalarından biri haline getiriyor.
BREZİLYA: 90 GÜNE KADAR VİZESİZ
Türk vatandaşları Brezilya'ya 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor. Rio de Janeiro, Amazonlar ve Iguazu Şelaleleri, ülkenin en çok merak edilen doğal ve turistik noktaları arasında bulunuyor.
MAURITIUS: 30 GÜN VİZESİZ
Hint Okyanusu'nda bulunan Mauritius, Türk vatandaşlarının 30 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği ülkeler arasında yer alıyor. Volkanik doğası, mercan resifleri ve turkuaz deniziyle dikkat çekiyor.
FİLİPİNLER: 30 GÜNE KADAR VİZESİZ
Filipinler, Türk vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz seyahat imkanı tanıyor. Binlerce adadan oluşan ülke, tropik plajları ve doğal güzellikleriyle özellikle deniz tatili arayanların ilgisini çekiyor.
KUZEY MAKEDONYA: 90 GÜNE KADAR VİZESİZ
Türk vatandaşları Kuzey Makedonya'ya 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor. Üsküp ve Ohrid, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan gezi rotaları arasında bulunuyor.
SIRBİSTAN: 180 GÜNDE 90 GÜN VİZESİZ
Sırbistan, bordo pasaport sahiplerine 180 gün içinde 90 günü aşmamak şartıyla vizesiz giriş imkanı sunuyor. Belgrad, tarihi yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla ülkenin en çok ziyaret edilen noktaları arasında yer alıyor.
BOSNA-HERSEK: 180 GÜNDE 90 GÜN VİZESİZ
Türk vatandaşları Bosna-Hersek'e 180 günlük dönem içinde toplam 90 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebiliyor. Saraybosna'nın tarihi sokakları ve Mostar Köprüsü, ülkenin öne çıkan turistik durakları arasında bulunuyor.
ARNAVUTLUK: 90 GÜNE KADAR VİZESİZ
Balkanlar'da vizesiz seyahat edilebilen ülkelerden Arnavutluk, Türk vatandaşlarına 90 güne kadar kalış hakkı tanıyor. Başkent Tiran'ın yanı sıra sahil kentleri de ülkeyi seyahatseverler için ilgi çekici hale getiriyor.
GÜRCİSTAN: BİR YILA KADAR VİZESİZ
Gürcistan, Türk vatandaşlarına bir yıla kadar vizesiz kalış imkanı tanıyor. Ülkeye yeni tip kimlik kartıyla da seyahat edilebiliyor. Ancak 1 Ocak 2026'dan itibaren pasaport veya kimlikle seyahat eden Türk vatandaşlarının, kalış süresinin tamamını kapsayan ve en az 30 bin Gürcistan larisi teminatlı sağlık ve kaza sigortası yaptırması gerekiyor.
AZERBAYCAN: 90 GÜNE KADAR VİZESİZ
Türk vatandaşları Azerbaycan'a 90 güne kadar vizesiz gidebiliyor. Turistik amaçlı seyahatlerde Türkiye'den doğrudan Azerbaycan'a gitmek koşuluyla yeni tip kimlik kartıyla da ülkeye giriş yapılabiliyor. Bakü, tarihi dokusu ve modern mimarisiyle öne çıkıyor.
MALEZYA: 90 GÜNLÜK ÜCRETSİZ GİRİŞ VİZESİ
Malezya, bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarına turistik amaçlı seyahatlerde 90 gün ikamet süreli ücretsiz giriş vizesi uyguluyor. Bu nedenle ülkeyi doğrudan vizesiz seyahat edilen destinasyonlar arasında değerlendirmemek gerekiyor. Kuala Lumpur ve Langkawi, ülkenin öne çıkan gezi durakları arasında bulunuyor.
GÜNEY KORE: 90 GÜN VİZESİZ
Güney Kore'ye seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları 90 güne kadar vizeden muaf. Ancak ülkeye gitmeden önce Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi (K-ETA) üzerinden gerekli kaydın tamamlanması gerekiyor. Seul, geleneksel mahalleleri ve modern şehir yaşamıyla öne çıkıyor.
JAPONYA: 90 GÜNE KADAR VİZESİZ
Türk vatandaşları Japonya'ya 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor. Tokyo'nun hareketli sokakları, Kyoto'nun tarihi tapınakları ve ülkenin kendine özgü kültürü Japonya'yı Uzak Doğu'nun dikkat çeken rotalarından biri haline getiriyor.
TAYLAND: 30 GÜNE KADAR VİZESİZ
Tayland, Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği popüler rotalar arasında yer alıyor. 15 Eylül 2026'dan itibaren bordo pasaport sahiplerinin turistik seyahatlerinde vize muafiyeti süresi 30 gün olarak uygulanıyor. Ülkeye gidecek yolcuların ayrıca varıştan önceki üç gün içinde Tayland Dijital Varış Kartı'nı doldurması gerekiyor.
TÜRK VATANDAŞLARI KİMLİKLE HANGİ ÜLKELERE GİDEBİLİR?
Yurt dışına çıkmak için pasaport kullanmak istemeyen Türk vatandaşlarının kimlikle seyahat edebildiği ülkeler de bulunuyor. Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yeni tip kimlik kartıyla seyahat edilebilen destinasyonlar arasında yer alıyor. Ancak her ülkenin giriş koşulları farklılık gösteriyor. Gürcistan için zorunlu seyahat sigortası şartı bulunurken Azerbaycan'a kimlikle girişte Türkiye'den doğrudan seyahat edilmesi gerekiyor.
Seyahat öncesinde pasaport geçerlilik süresi, kalış hakkı, elektronik kayıt ve sigorta gibi koşulların kontrol edilmesi önem taşıyor. Ülkelerin vize uygulamaları değişebildiğinden en güncel bilgilerin Dışişleri Bakanlığının resmi duyurularından takip edilmesi gerekiyor.