Yurt dışı tatili yapacaklara müjde! 2 popüler destinasyonda vize engeli kalktı: İşte 2026'da vizesiz gidilebilen ülkeler

GÜRCİSTAN: BİR YILA KADAR VİZESİZ

Gürcistan, Türk vatandaşlarına bir yıla kadar vizesiz kalış imkanı tanıyor. Ülkeye yeni tip kimlik kartıyla da seyahat edilebiliyor. Ancak 1 Ocak 2026'dan itibaren pasaport veya kimlikle seyahat eden Türk vatandaşlarının, kalış süresinin tamamını kapsayan ve en az 30 bin Gürcistan larisi teminatlı sağlık ve kaza sigortası yaptırması gerekiyor.