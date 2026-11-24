2027 EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?

2027 ehliyet harçları, yüzde 27,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanıyor. Buna göre A, A1 ve A2 sınıfı sürücü belgesi harcının 2 bin 862,30 TL, B sınıfı ehliyet harcının ise 8 bin 634,50 TL olması bekleniyor.

Sürücü belgesi almak isteyenlerin yalnızca ehliyet harcını ödemesi yeterli olmuyor. Harç tutarına ek olarak değerli kağıt bedeli ve vakıf payı da tahsil ediliyor. Bu nedenle ehliyet almak için yapılacak toplam ödeme, sürücü belgesi sınıfına göre değişiyor.