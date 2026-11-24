ZAMLI 2027 EHLİYET HARÇLARI: A, A1, A2 ve B sınıfı ehliyet harcı ne kadar, ehliyet yenileme kaç TL?
2027 ehliyet harçları, yüzde 27,83 olarak açıklanan yeniden değerleme oranıyla birlikte gündeme geldi. Yeni yılda ehliyet alacak sürücü adayları ile ehliyetini yenileyecek vatandaşlar A ve B sınıfı ehliyet ücreti, sürücü belgesi harcı ve yenileme bedelini araştırıyor. Peki, 2027'de ehliyet harcı ne kadar olacak, ehliyet yenileme ücreti kaç TL'ye çıkacak? İşte yeni yılın ehliyet ücretlerine ilişkin hesaplamalar...
2027 yılında ehliyet almak veya mevcut sürücü belgesini yenilemek isteyenlerin ödeyeceği tutarlar yeniden değerleme oranına göre artacak. Sürücü belgesi harçlarının yanı sıra değerli kağıt bedeli ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı payı da toplam maliyeti belirleyen kalemler arasında yer alıyor. Özellikle ilk kez B sınıfı ehliyet alacak sürücü adayları, yeni yılda karşılaşacakları toplam ödeme tutarını merak ediyor. Peki, yeni yılda ehliyet ücretleri ne kadar olacak? İşte, 2027 A ve B sınıfı ehliyet ücreti hakkında merak edilenler…
2027 EHLİYET HARCI NE KADAR OLACAK?
2027 ehliyet harçları, yüzde 27,83 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanıyor. Buna göre A, A1 ve A2 sınıfı sürücü belgesi harcının 2 bin 862,30 TL, B sınıfı ehliyet harcının ise 8 bin 634,50 TL olması bekleniyor.
Sürücü belgesi almak isteyenlerin yalnızca ehliyet harcını ödemesi yeterli olmuyor. Harç tutarına ek olarak değerli kağıt bedeli ve vakıf payı da tahsil ediliyor. Bu nedenle ehliyet almak için yapılacak toplam ödeme, sürücü belgesi sınıfına göre değişiyor.
2027 A VE B SINIFI EHLİYET ÜCRETLERİ
Yeni yılda motosiklet ve otomobil kullanmak için sürücü belgesi alacak adayların ödeyeceği ehliyet harçları sınıflara göre farklılık gösteriyor. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre hesaplanan 2027 ehliyet harçları şöyle:
A, A1 ve A2 sınıfı ehliyet harcı: 2.862,30 TL
B sınıfı ehliyet harcı: 8.634,50 TL
Bu rakamlar yalnızca ehliyet harcını kapsıyor. İlk kez sürücü belgesi alacakların değerli kağıt bedeli ve vakıf payını da toplam maliyete eklemesi gerekiyor.
2027 EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ KAÇ TL?
Ehliyetini kaybeden, çaldıran veya yıpranma nedeniyle yeni sürücü belgesi çıkarmak isteyen vatandaşların ödeyeceği tutar da merak ediliyor. Yeni tip sürücü belgesinin yenilenmesi işlemlerinde sürücü belgesi harcı alınmıyor. İşlem sırasında değerli kağıt bedeli ve Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı payı ödeniyor.
2027 yılı için yeniden değerleme oranına göre hesaplanan tutarlar şöyle:
Değerli kağıt bedeli: 2.159,20 TL
Vakıf payı: 517 TL
Toplam yenileme ücreti: 2.676,20 TL
EHLİYET HARCI NASIL VE NEREYE ÖDENİR?
Ehliyet harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı ödemeleri, sürücü belgesi başvurusu öncesinde yapılabiliyor. Vatandaşlar ödemelerini Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Anlaşmalı bankaların internet şubeleri, mobil uygulamaları ve ATM'leri ile vergi daireleri ve PTT şubeleri de ödeme kanalları arasında bulunuyor. Ödeme işleminin ardından sürücü belgesi başvurusu için nüfus müdürlüğünden randevu alınabiliyor.