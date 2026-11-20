Gün Başlıyor - 20 Kasım 2026 (AK Parti'ye 9 Belediye Başkanı Katıldı)

AK Parti'ye 9 Belediye Başkanı katıldı. Oruç Reis Somali'den sonra Pakistan'da. 3 Kızıelma envantere girdi. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Uykusuz bırakan oyun: GTA 6. Bahçeli'den Erdoğan'a dış politika desteği. Tur otobüsü ile 2 tır çarpıştı. YENİ Parti komisyona üye vermeyecek. Ankara'da Sche... Daha Fazla Göster AK Parti'ye 9 Belediye Başkanı katıldı. Oruç Reis Somali'den sonra Pakistan'da. 3 Kızıelma envantere girdi. İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Uykusuz bırakan oyun: GTA 6. Bahçeli'den Erdoğan'a dış politika desteği. Tur otobüsü ile 2 tır çarpıştı. YENİ Parti komisyona üye vermeyecek. Ankara'da Schengen vizesi toplantısı. Paşinyan'dan muhalefete sert tepki. Prens Harry'den çarpıcı iddia. Sayed Trump'a "Habibi" dedi. Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sundu. Daha Az Göster