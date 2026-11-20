Zorlu deplasmanda hedef 2'de 2! Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına konuk oluyor. Milli aranın ardından yeniden lig mücadelesine çıkacak sarı-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde galibiyet serisi yakalamak istiyor. Yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada Çorum FK'yi 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kocaeli deplasmanında da kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Ev sahibi Kocaelispor ise taraftarının desteğiyle güçlü rakibini mağlup ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kocaelispor-Fenerbahçe maçı tarihi ve saati...
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı milli maç arasının ardından yeniden başlıyor. Fenerbahçe, sezonun kritik deplasmanlarından birinde Kocaelispor karşısında üç puan arayacak. Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor. Kocaelispor ise kendi sahasında kazanarak puan tablosunda rakibinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Peki, Kocaelispor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaelispor-Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Futbolseverler mücadeleyi Digiturk üzerinden televizyonlarından, TOD platformu aracılığıyla ise internet üzerinden takip edebilecek. Karşılaşma şifreli yayın kapsamında olacak.
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Kocaeli'de bulunan Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.
Ev sahibi Kocaelispor, taraftarının önünde saha avantajını kullanmak isterken Fenerbahçe zorlu deplasmanda galibiyet arayacak.
KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Kocaelispor-Fenerbahçe maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun televizyon ve dijital yayın seçeneklerini kullanabilecek.
Karşılaşmanın yayın bilgileri şöyle:
- Maç: Kocaelispor-Fenerbahçe
- Organizasyon: Trendyol Süper Lig
- Hafta: 12. hafta
- Tarih: 21 Kasım 2026 Cumartesi
- Saat: 19.00
- Stadyum: Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu
- Yayın kanalı: beIN SPORTS 1
- Dijital yayın: TOD
Canlı yayın ve abonelik bilgilerine beIN SPORTS ve TOD üzerinden ulaşılabiliyor.
FENERBAHÇE'DE HEDEF EMRE BELÖZOĞLU İLE 2'DE 2!
Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti. Bu galibiyetle moral bulan sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetimindeki ikinci maçında da kazanmak istiyor.
Ligde 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, topladığı 19 puanla 6. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.