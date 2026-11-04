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        Haberler Bilgi Gökyüzü meraklıları dikkat! 16 Kasım sabahı çıplak gözle görülebilecek: Dev buluşmaya hazır mısınız?

        Gökyüzü meraklıları dikkat! 16 Kasım sabahı çıplak gözle görülebilecek: Dev buluşmaya hazır mısınız?

        Kasım ayında gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak bir astronomi olayı yaşanacak. 16 Kasım sabahı gerçekleşecek gezegen buluşması, gün doğmadan önce gökyüzüne bakanlara etkileyici bir manzara sunacak. Üstelik bu görsel şöleni izlemek için teleskopa ihtiyaç duyulmayacak!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:58 Güncelleme:
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        16 Kasım sabahı çıplak gözle görülebilecek!

        Gökyüzü, kasım ayında birbirinden dikkat çekici olaylara sahne oluyor. Ay boyunca gerçekleşen astronomi hareketleri arasında bu kez gözler 16 Kasım sabahına çevriliyor. Milyonlarca kilometre uzaklıkta, kendi yörüngelerinde hareket eden iki gezegen Dünya'dan bakıldığında birbirine oldukça yakın görünecek. Güneş doğmadan önce yaşanacak bu manzara, gökyüzünü izlemeyi sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.

        MARS VE JÜPİTER GÖKYÜZÜNDE YAN YANA GELECEK

        16 Kasım 2026 sabahı Mars ve Jüpiter, Dünya'dan bakıldığında gökyüzünde birbirine yakın konumda görülecek. Astronomide gezegen kavuşumu olarak adlandırılan bu olayda iki gezegen, yaklaşık 1,2 derecelik açısal mesafeyle yan yana görünecek.

        Ancak bu yakınlık, gezegenlerin uzayda gerçekten birbirlerine yaklaştığı anlamına gelmiyor. İki gezegen kendi yörüngelerinde hareket etmeyi sürdürürken Dünya'dan yapılan gözlemde aynı bölgede buluşmuş gibi görünecek.

        Üstelik bu manzarayı izlemek için profesyonel bir teleskopa ihtiyaç duyulmayacak. Hava koşullarının uygun olduğu bölgelerde Mars ve Jüpiter çıplak gözle de gözlemlenebilecek.

        GÖZLEM İÇİN EN UYGUN ZAMAN HANGİSİ?

        Bu gökyüzü olayını kaçırmak istemeyenlerin sabah saatlerini değerlendirmesi gerekiyor. Güneş doğmadan önce gökyüzünün karanlık olduğu zaman dilimi, gezegenleri gözlemlemek için daha elverişli olacak.

        Şehir ışıklarından uzak, açık bir görüş alanına sahip bölgeler tercih edildiğinde gezegenleri fark etmek kolaylaşabilir. Jüpiter'in parlak görünümü dikkat çekerken Mars da kızılımsı rengiyle ayırt edilebilecek.

        LEONİD METEOR YAĞMURU DA GÖKYÜZÜNÜ SÜSLEYECEK

        Kasım ayının gökyüzü takvimi yalnızca gezegen kavuşumuyla sınırlı değil. Leonid meteor yağmuru da 16-17 Kasım gecesi zirve dönemine ulaşacak.

        Aslan (Leo) takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi görünen meteorlar, atmosfere girdiklerinde gökyüzünde kısa süreli ışık izleri oluşturacak. Uygun gözlem koşullarında saatte yaklaşık 10-15 meteor görmek mümkün olabilecek.

        NASA'nın verdiği bilgilere göre Leonidler, atmosfere saatte yaklaşık 71 kilometre hızla giren oldukça hızlı meteorlar arasında bulunuyor. Bu yüksek hız, gökyüzünde dikkat çekici ışık izleri oluşturmalarını sağlıyor.

        GÖKYÜZÜ GÖZLEMİ YAPACAKLAR BU DETAYI KAÇIRMASIN

        Mars ve Jüpiter kavuşumunu ya da Leonid meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin şehir ışıklarından uzak, karanlık bir alan seçmesi önemli. Özellikle meteor yağmurunda gözlerin karanlığa alışması için bir süre beklemek gözlem deneyimini iyileştirebilir.

        Meteorları izlemek için dürbün veya teleskop kullanmak gerekmiyor. Hatta geniş bir gökyüzü görüşü elde etmek için çıplak gözle gözlem yapmak daha avantajlı olabiliyor.

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        #Gökyüzü
        #meteor yağmuru
        #mars
        #Jüpiter
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