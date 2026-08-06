Google'a ODTÜ'lü Türk yönetici || Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcısı Koray Kavukçuoğlu kimdir, kaç yaşında nereli?

Google DeepMind'ın Teknoloji Direktörü ve Baş Yapay Zeka Mimarı Koray Kavukçuoğlu Google DeepMind'ın kıdemli başkan yardımcılığı görevine getirildi. Karar sonrası gözler "Koray Kavukçuoğlu kimdir, kaç yaşında nereli?" sorusunun cevabına çevrildi. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte "Koray Kavukçuoğlu kimdir, kaç yaşında nereli?" sorusunun cevabıyla ilgili ayrıntılar...

KORAY KAVUKÇUOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Koray Kavukçuoğlu, yapay zekâ ve derin öğrenme alanlarında dünya çapında tanınan Türk bilgisayar bilimcisi ve araştırmacıdır. Günümüzde Google DeepMind bünyesinde Araştırmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) olarak görev yapmaktadır.

Türkiye’de doğup büyüyen Kavukçuoğlu, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise New York Üniversitesi (NYU) Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde, yapay zekâ alanının öncülerinden Yann LeCun’un danışmanlığında almıştır.

Kavukçuoğlu’nun tam doğum tarihi ve doğum yeri (hangi şehirde doğduğu) resmi ve doğrulanmış kamuoyu kaynaklarında yer almamaktadır. Bazı biyografi kaynaklarında 1980 yılında Türkiye’de doğduğu belirtilse de gün, ay ve şehir bilgileri kesinleşmiş değildir. Bu nedenle net bir yaş ve doğum tarihi bilgisi doğrulanamamaktadır.

Doktora sonrası dönemde NEC Labs America’da araştırmalar yürüten Kavukçuoğlu, daha sonra DeepMind ekibine katılmıştır. Özellikle pekiştirmeli derin öğrenme alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Kavukçuoğlu; Atari oyunlarını insan seviyesinde oynayabilen ilk modellerin, efsanevi Go şampiyonunu mağlup eden AlphaGo’nun ve kendi kendine öğrenebilen AlphaZero projelerinin geliştirilmesinde kilit roller üstlenmiştir.

Günümüzde Google DeepMind’ın genel yapay zekâ ve büyük dil modelleri vizyonuna yön veren başlıca isimlerden biri olarak çalışmalarını sürdürmektedir.