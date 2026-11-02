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        Haberler Bilgi Gözlerinizi gökyüzünden ayıramayacaksınız: Özellikle 17 ve 24 Kasım'a dikkat! Yılın en büyük doğa olayı geliyor!

        Gözlerinizi gökyüzünden ayıramayacaksınız: Özellikle 17 ve 24 Kasım'a dikkat! Yılın en büyük doğa olayı geliyor!

        Ay, Venüs ve gezegen geçitlerinden görkemli meteor yağmurlarına kadar pek çok gök olayı bu ay peş peşe yaşanıyor. Takvimlerinizi şimdiden işaretleyin; çünkü kasım gecelerinde gökyüzü adeta bir görsel şölene dönüşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 12:28 Güncelleme:
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        Yılın en büyük doğa olayı geliyor!

        Kasım ayı, gökyüzü tutkunları için unutulmaz anlara sahne olmaya hazırlanıyor. İnce hilal ile Venüs'ün büyüleyici buluşmasından gökyüzünü aydınlatacak meteor yağmurlarına kadar pek çok gök olayı bu ay peş peşe yaşanacak. Ancak kasım ayının öyle iki gecesi var ki, ortaya çıkacak manzara fotoğraf tutkunlarını ve astronomi meraklılarını ekran başından söküp gökyüzüne bakmaya mecbur bırakacak. Teleskoba bile gerek duymadan çıplak gözle izlenebilecek bu görsel şölen için takvimler şimdiden ayarlandı. İşte kasım ayında kaçırılmaması gereken gökyüzü olayları ve saat saat gözlem rehberi...

        2-3 KASIM'DA AY, MARS, JÜPİTER VE REGULUS YAKINLAŞACAK

        Kasım ayının ilk dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri 2-3 Kasım tarihlerinde yaşanıyor. Küçülen hilal evresindeki Ay, Mars ve Jüpiter ile gökyüzünün aynı bölgesinde görülecek. Aslan Takımyıldızı'nın en parlak yıldızı Regulus da bu manzaraya eşlik edecek.

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        Özellikle gün doğumundan önce doğu yönündeki gökyüzünü gözlemleyenler, birbirine yakın konumlanan bu gök cisimlerini aynı bölgede görebilecek. Uygun hava koşullarında Ay, Mars, Jüpiter ve Regulus çıplak gözle izlenebilecek.

        4-5 KASIM'DA GÜNEY TAURİD METEOR YAĞMURU ZİRVE YAPACAK

        Kasımın ilk haftasında gökyüzünü hareketlendirecek bir diğer olay ise Güney Taurid meteor yağmuru olacak. 4-5 Kasım gecesi en yüksek etkinliğine ulaşması beklenen meteor yağmuru, parlak göktaşlarıyla dikkat çekiyor.

        Güney Tauridler, zaman zaman oldukça parlak ateş topları oluşturabilmeleriyle biliniyor. Saatte ortalama 5-10 meteorun görülebileceği bu gök olayı, yüksek meteor sayısından çok parlak göktaşlarıyla öne çıkıyor. Meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin şehir ışıklarından uzak ve karanlık alanları tercih etmesi öneriliyor.

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        7 KASIM'DA AY VE VENÜS GÖKYÜZÜNDE YAN YANA GELECEK

        Kasım ayının en dikkat çekici manzaralarından biri 7 Kasım Cumartesi sabahı yaşanacak. İnce hilal görünümündeki Ay ile parlaklığıyla öne çıkan Venüs, Güneş doğmadan önce gökyüzünde birbirine yakın konumda görülecek.

        Doğu-güneydoğu yönünde gözlemlenebilecek bu buluşma, sabah gökyüzünde etkileyici bir görüntü oluşturacak. Ay ve Venüs'ün yakınlaşmasına Başak Takımyıldızı'nın en parlak yıldızı Spika da eşlik edecek. Uygun hava koşullarında üç gök cismi de çıplak gözle seçilebilecek.

        13-22 KASIM'DA DÖRT GEZEGEN AYNI GÖKYÜZÜNDE SIRALANACAK

        Kasım ayının en ilgi çekici astronomi olaylarından biri de ayın ortasında yaşanacak. 13-22 Kasım tarihleri arasında Merkür, Venüs, Mars ve Jüpiter sabah gökyüzünde aynı hat üzerinde sıralanmış gibi görünecek.

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        Güneş doğmadan önce doğu ufkunda gözlemlenebilecek gezegen diziliminde, özellikle kuzey yarım küredeki gözlemciler daha elverişli koşullara sahip olacak. Dört gezegenin aynı sabah gökyüzünde görülebilmesi, kasım ayının dikkat çeken astronomi olayları arasında yer alıyor.

        LEONİD METEOR YAĞMURU 17-18 KASIM'DA ZİRVEYE ULAŞACAK

        Kasım ayının en çok beklenen gökyüzü olaylarından biri de Leonid meteor yağmuru olacak. 6-30 Kasım tarihleri arasında etkinliğini sürdürecek meteor yağmuru, 17-18 Kasım tarihlerinde en yüksek seviyesine ulaşacak.

        Uygun gözlem koşullarında saatte yaklaşık 15 meteor görülebilecek. Saniyede yaklaşık 71 kilometre hızla atmosfere giren Leonidler, gökyüzünde kısa süreli ancak etkileyici ışık izleri bırakacak.

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        Meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin gece yarısından sonra gözlem yapması, ışık kirliliğinin az olduğu alanları tercih etmesi öneriliyor. Ay ışığının etkisinin azalacağı saatlerde gözlem koşulları da daha elverişli hale gelecek.

        24 KASIM'DA SÜPER AY GÖRÜLECEK

        Kasım ayının son haftasında ise gözler yeniden Ay'a çevrilecek. 24 Kasım'da gerçekleşecek dolunay, yılın dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri olacak. Kunduz Ayı olarak da adlandırılan bu dolunay, 2026 yılının son Süper Ay'ı olarak gökyüzünde yerini alacak.

        Ay'ın Dünya'ya normalden daha yakın konumda bulunması nedeniyle ortalama bir dolunaya göre biraz daha büyük ve parlak görünmesi bekleniyor. Aynı tarihte Ay, Ülker yıldız kümesiyle de gökyüzünde yakın konumda bulunacak. Özellikle Ay'ın ufuktan yükseldiği saatlerde ortaya çıkacak manzara, fotoğraf tutkunları için güzel bir fırsat sunacak.

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        KASIM AYINDA GÖKYÜZÜ OLAYLARI NASIL İZLENİR?

        Kasım ayındaki gökyüzü olaylarını gözlemlemek için özel bir teleskopa sahip olmak gerekmiyor. Ay, Venüs, Mars ve Jüpiter gibi parlak gök cisimleri uygun koşullarda çıplak gözle görülebiliyor. Meteor yağmurlarını izlemek içinse gökyüzünün geniş bir bölümünü görebileceğiniz açık alanları tercih etmek önem taşıyor.

        • Gökyüzü gözlemi yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktalar şöyle:
        • Şehir ışıklarından ve ışık kirliliğinden uzak alanları tercih edin.
        • Ufuk çizgisinin açık olduğu bir gözlem noktası seçin.
        • Gözlerinizin karanlığa alışması için bir süre bekleyin.
        • Hava durumunu ve bulutluluk oranını önceden kontrol edin.
        • Meteor yağmurlarını izlerken yalnızca tek bir noktaya değil, gökyüzünün geniş bir bölümüne odaklanın.
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        #kasım
        #Gökyüzü
        #meteor yağmuru
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