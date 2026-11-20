Ailesini geçindirebilmek için sokaklardan karton ve geri dönüştürülebilir atıklar toplamaya başlayan Santa Cruz, kızının masum bir isteğiyle hayatını ve yaşadığı bölgeyi değiştirecek olağanüstü bir projeye imza attı. İşte Arjantinli elektrikçinin dikkat çeken hikayesi…

HER ŞEY BİR NOEL HEDİYESİYLE BAŞLADI

Kızının Noel hediyesi olarak istediği oyuncak bebek evini maddi imkansızlıklar nedeniyle satın alamayan baba, çözümü sokaklardan ve kırsal alanlardan topladığı 1,5 ve 2 litrelik soda şişelerinde buldu. Şişeleri birbirine geçirerek tuğla benzeri sağlam bloklar elde eden Santa Cruz, oyuncak evle başladığı bu tekniği geliştirerek ailesinin içinde yaşayabileceği gerçek boyutlu bir eve dönüştürdü.

YANGINA DAYANIKLI VE ÇEVRECİ MÜHENDİSLİK

Iguazú Şelaleleri'nin yakınındaki Puerto Iguazú'da bulunan bu ilginç evde, her bir atık malzeme büyük bir ustalıkla değerlendirildi:

Duvarlar ve Mobilyalar: Evin duvarlarını örmek için tam 1.200 plastik şişe kullanıldı. Oturma odasındaki koltuklar 120 şişeden, yatak ise 200 şişeden yapıldı.

Çatı: Çatıda 1.300 adet meyve suyu kartonu ve alüminyum kutu kullanıldı. Bu kutular, güneş ışığını yansıtıp evi serin tutması için parlak kısımları üste gelecek şekilde döşendi.

Kapı, pencere ve perdeler: Kapı ve pencereler 140'tan fazla eski CD kutusundan yapıldı. Binlerce şişe kapağı ise iplere dizilerek renkli perdelere dönüştürüldü.

Doğal Yangın Önlemi: Santa Cruz, evin içine giren ışığı ayarlamak için bazı şişeleri su ve toprakla doldurdu. Bu akıllıca fikir aynı zamanda evi yangına karşı koruyor; çünkü olası bir yangında şişeler eriyip içlerindeki suyu akıtarak alevleri kendiliğinden söndürüyor.

ÇÖPTEN DOĞAN TURİZM MERKEZİ VE SOSYAL SORUMLULUK

"Her şey işe yarar ve hiçbir şey atılmamalı" felsefesiyle hareket eden Santa Cruz'un ailesiyle birlikte yılın her günü yaşadığı bu ev, zamanla eğitim amaçlı bir müzeye dönüştü. Iguazú Ulusal Parkı'na giden turistlerin, öğrencilerin ve çevre gruplarının uğrak noktası haline gelen yapı, Arjantin Temsilciler Meclisi ve belediye tarafından da "kamu yararına ve çevre bilincini artıran değer" ilan edildi.

Alfredo Alberto Santa Cruz, bilgisini sınır ötesine taşıyarak Güney Amerika'nın yoksul bölgelerine umut olmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Iguazú'yu Keşfetmek