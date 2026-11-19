Tamirci Alfredo Moser'in 2000'li yılların başında Brezilya'nın Uberaba kentinde geliştirdiği Moser lambası tekniği ise tavana yerleştirilen su dolu şeffaf bir şişeyle elektrik harcamadan iç mekânları aydınlatmayı sağlıyor.

BİR ODAYI AYDINLATMAK İÇİN BİR ŞİŞEYİ NASIL KURARSINIZ?

Moser lambası yaklaşımının asıl gücü, karmaşık ekipmanlar yerine eldeki basit malzemeleri ve fizik kurallarını akıllıca bir araya getirmesinde yatıyor. yöntem, suyla dolu şeffaf bir PET şişenin tavandaki bir açıklıktan geçirilmesinden oluşur, böylece bir kısım dışarıya, diğeri odanın içine maruz kalır. Dışarıda kalan kısım, gün boyunca aydınlatmadan en iyi şekilde yararlanmak için doğrudan güneş ışınlarını almalıdır.

Kurulumu gerçekleştirmek için aşağıdakileri göz önünde bulundurmak önemlidir:

-Çatıyı delmeden önce malzemesini ve ne kadar sağlam olduğunu kontrol edin.

-Şişenin girebileceği uygun büyüklükte bir delik açın.

-Şişeyi oynamayacak şekilde, düzgünce yerleştirin.

-Su sızmaması için şişenin çevresini iyice kapatın.

-Yağmur yağdığında içeri su girip girmediğini kontrol edin.

-Çatıda değişiklik yapmadan önce geçerli yapı kurallarına bakın.

EVİN İÇİNİ NASIL AYDINLATMA NASIL OLUYOR?

Şişe, giren güneş ışığını oda içine dağıtan bir dağıtıcı gibi çalışır. Güneş ışınları suyun içinden geçerken yön değiştirir ve odaya yayılır. Bu sayede küçük bir delikten giren ışık, normalde aydınlatabileceğinden çok daha geniş bir alana ulaşır. Bu yüzden karanlık odalarda, koridorlarda ve az pencereli yerlerde işe yarar.

Ancak tek bir şartı var: sistem tamamen güneş ışığına bağlıdır. Gündüzleri odayı aydınlatır ama geceleri normal lambanın yerini tutmaz.

BU AYDINLATMA SİSTEMİ NASIL POPÜLER HALE GELDİ?

Teknik, MyShelter Vakfı'nın konsepti Filipinler'deki Liter of Light programına dahil ettiği 2011 yılında daha fazla uluslararası yayılım kazandı.

Proje, elde edilmesi ve yeniden kullanımı kolay malzemeler aracılığıyla ev aydınlatmasını iyileştirmek için ekonomik bir alternatif sağlamaya çalıştı.

Moser lambası, gün boyunca iç mekanlarda güneş ışığından yararlanmak için ekonomik bir alternatif olabilir, ancak kullanışlılığı mevcut radyasyon miktarına ve evin çatısını tehlikeye atmayan yeterli bir kuruluma bağlıdır. Girişim daha sonra diğer ülkelere ulaştı ve farklı UNESCO referansları bu tür bir projenin 30'dan fazla ülkede varlığına dikkat çekti.