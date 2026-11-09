Kışın cildinizi fark etmeden kurutuyor olabilirsiniz! Dermatologlar bu alışkanlık konusunda uyardı

Kış ayının gelmesiyle birlikte cilt kuruluğu, kaşıntı ve pullanma şikayetleri de başlıyor. Soğuk hava ve evlerde kullanılan ısıtma sistemleri, cildin nem dengesini olumsuz etkileyebiliyor. Üstelik kışın sıkça yapılan bazı bakım hataları, cildin daha kuru ve yıpranmış görünmesine neden olabiliyor. Dermatologlar, özellikle soğuk günlerde vazgeçilmez hale gelen bir alışkanlığın cilt sağlığını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

KIŞ AYLARINDA CİLT NEDEN DAHA FAZLA KURUYOR?

Havaların soğumasıyla birlikte dış ortamdaki nem oranının düşmesi, cildin su kaybını artırabiliyor. Evlerde kalorifer ve diğer ısıtma sistemlerinin kullanılması da iç ortam havasının kurumasına yol açabiliyor.

Amerikan Dermatoloji Akademisine göre soğuk ve kuru hava, cildin nemini korumasını zorlaştırarak kaşıntı, pullanma ve çatlaklara neden olabiliyor. Nem kaybı, özellikle hassas ciltlerde tahrişin daha belirgin hale gelmesine yol açabiliyor.

Dermatologlar, kapalı ortamlarda uygun nem seviyesinin korunmasının cilt kuruluğunu hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bunun için kullanılan hava nemlendirici cihazların düzenli temizlenmesi ise küf oluşumunu önlemek açısından önem taşıyor.

SICAK DUŞ CİLDİN NEM DENGESİNİ BOZABİLİYOR

Soğuk havalarda uzun süre sıcak suyla duş almak rahatlatıcı olsa da cilt sağlığı açısından beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor.

Cleveland Clinic dermatoloğu Dr. Shilpi Khetarpal, aşırı sıcak suyun ciltteki nem kaybını artırarak kuruluk ve tahrişe neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle kışın zaten kuruyan cilt, sıcak suyun etkisiyle daha hassas hale gelebiliyor.

Uzmanlar, duş sırasında sıcak yerine ılık su kullanılmasını ve duş süresinin kısa tutulmasını öneriyor. Amerikan Dermatoloji Akademisi, cilt kuruluğunu azaltmak için duşların 5-10 dakika ile sınırlandırılmasını tavsiye ediyor.

DUŞTAN SONRA YAPILAN BU HATA KURULUĞU ARTIRABİLİR

Cilt kuruluğunu önlemede yalnızca duşun sıcaklığı değil, sonrasında uygulanan bakım da önem taşıyor.

Dermatologlar, duştan çıktıktan sonra cildin havluyla sertçe ovulmamasını, bunun yerine nazik hareketlerle kurulanmasını öneriyor. Ardından cilt hafif nemliyken nemlendirici uygulanması, su kaybının azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

Özellikle yoğun kıvamlı, parfümsüz nemlendirici kremler, soğuk havalarda cildin nemini korumak için tercih edilebiliyor. Seramid içeren ürünler de cilt bariyerinin desteklenmesine katkıda bulunabiliyor.

KIŞIN CİLT BAKIMINDA BU AYRINTILARA DİKKAT

Soğuk havalarda kullanılan bakım ürünlerinin içeriği de cilt sağlığını etkileyebiliyor. Parfümlü temizleyiciler, sert sabunlar ve bazı peeling ürünleri, özellikle kuru ve hassas ciltlerde tahrişi artırabiliyor.

Uzmanlar, bu dönemde nazik temizleyicilerin tercih edilmesini ve cilt tipine uygun nemlendiricilerin düzenli kullanılmasını öneriyor. Ayrıca güneş ışınlarının kışın da cildi etkileyebildiğini hatırlatarak güneş korumasının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

CİLT KURULUĞU NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI?

Kış aylarında görülen hafif cilt kuruluğu çoğu zaman uygun bakım alışkanlıklarıyla kontrol altına alınabiliyor. Ancak kuruluğa yoğun kaşıntı, kızarıklık, çatlama veya uzun süren tahriş eşlik ediyorsa dermatolojik değerlendirme gerekebiliyor.

Cleveland Clinic dermatoloğu Dr. Shilpi Khetarpal, kızarıklık ve kaşıntının egzama veya dermatit gibi başka cilt sorunlarının belirtisi olabileceğine dikkat çekiyor.