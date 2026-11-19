Mutfakta zaman kazanmak ve fazladan bulaşık çıkarmamak için yemekleri pişirildiği tencerede saklamak oldukça yaygın bir yöntem. Özellikle çorba, pilav ve sulu yemekler, tüketildikten sonra çoğu zaman doğrudan buzdolabına kaldırılıyor. Ancak bu alışkanlığın gıda güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken bazı yönleri bulunuyor. Arjantin merkezli Diario UNO'nun gündeme taşıdığı konuya ilişkin gıda teknolojisi uzmanı Heinz Wuth da önemli açıklamalarda bulundu. Uzmanlara göre asıl sorun, yemeğin tencerede bulunmasından çok nasıl soğutulduğu, hangi kapta saklandığı ve diğer gıdalarla temasının nasıl önlediğiyle ilgili.

YEMEKLERİ TENCEREDE SAKLAMAK NEDEN SORUN OLABİLİR?

Gıda teknolojisi uzmanı Heinz Wuth, tencere ve tavaların uzun süreli gıda saklamak amacıyla tasarlanmadığını belirtiyor. Özellikle kapakları hava geçirmez biçimde kapanmayan tencerelerde tutulan yemekler, buzdolabındaki diğer ürünlerin kokularından etkilenebiliyor. Ayrıca uygun şekilde korunmayan yiyeceklerde çapraz bulaşma riski de ortaya çıkabiliyor. Wuth, bazı kaplamalı tencerelerin domates sosu gibi asitli yemeklerle uzun süre temas etmesinin kaplama üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini de vurguluyor. Bu nedenle yemeklerin saklama amacıyla üretilmiş, gıdaya uygun kaplara aktarılması öneriliyor.

ASIL RİSK SICAK YEMEĞİN YAVAŞ SOĞUMASINDA

Yemeklerin güvenli şekilde saklanmasında en önemli ayrıntılardan biri soğuma hızı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre bakteriler, yaklaşık 4 ila 60 derece arasındaki sıcaklıklarda hızla çoğalabiliyor. Özellikle büyük ve derin tencerelerde bulunan sıcak yemeklerin orta kısmı daha yavaş soğuduğu için riskli sıcaklık aralığında daha uzun süre kalabiliyor. Bu durum, uygun şekilde saklanmayan yiyeceklerde mikroorganizmaların çoğalmasına zemin hazırlayabiliyor. CDC'nin 20 Ağustos 2026 tarihli gıda güvenliği değerlendirmesinde de yemeklerin hızlı soğutulmasının önemi vurgulanırken, sığ kapların kullanılmasının soğuma sürecini kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor.

SICAK YEMEK BUZDOLABINA KONULUR MU?

Toplumda yaygın olan düşüncelerden biri, sıcak yemeklerin mutlaka oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletilmesi gerektiği. Ancak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), sıcak yiyeceklerin buzdolabına konulmasının tek başına cihaza zarar vermediğini belirtiyor. Burada önemli olan, büyük miktardaki sıcak yemeğin tek bir derin tencerede tutulmaması. Küçük porsiyonlara ayrılan yemekler daha hızlı soğuyor ve güvenli sıcaklığa daha kısa sürede ulaşabiliyor. Buna karşılık büyük bir tencerenin doğrudan buzdolabına yerleştirilmesi, yemeğin yeterince hızlı soğumasını zorlaştırabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, sıcak yemeklerin küçük ve sığ saklama kaplarına bölünerek buzdolabına kaldırılmasını tavsiye ediyor.

PİŞMİŞ YEMEKLER BUZDOLABINDA NASIL SAKLANMALI?

ABD Tarım Bakanlığının (USDA) önerilerine göre pişmiş yemekler, oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletilmemeli. Ortam sıcaklığının 32 dereceyi aştığı durumlarda ise bu süre bir saate düşüyor. Yemeklerin hızlı soğuması için küçük porsiyonlara ayrılarak sığ kaplarda saklanması, buzdolabı sıcaklığının da 4 derece veya altında tutulması gerekiyor. Büyük miktardaki yemekleri daha hızlı soğutmak için buzlu su banyosundan da yararlanılabiliyor. Yiyeceklerin çiğ ürünlerle temas etmeyecek şekilde korunması ve soğuduktan sonra uygun biçimde kapatılması da önemli. Böylece hem çapraz bulaşma riski azaltılıyor hem de yemeklerin güvenli şekilde muhafaza edilmesi kolaylaşıyor.

BUZDOLABINDAKİ PİŞMİŞ YEMEKLER KAÇ GÜN DAYANIR?

Yemeklerin doğru kaplarda saklanması kadar buzdolabında ne kadar süre bekletildiği de önem taşıyor. USDA'ya göre uygun sıcaklıkta muhafaza edilen pişmiş yemek artıklarının genellikle üç ila dört gün içerisinde tüketilmesi öneriliyor. Daha uzun süre saklanacak yiyecekler ise dondurularak korunabiliyor. Yemeğin görünümünde veya kokusunda belirgin bir bozulma olmaması, her zaman güvenli olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle pişmiş yemeklerin hazırlanma tarihinin takip edilmesi, uygun sıcaklıkta saklanması ve önerilen süre içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Uzmanların açıklamaları, yemekleri tencerede saklamanın her durumda tehlikeli olmadığını ancak özellikle büyük porsiyonların hızlı soğutulması ve uygun kapların kullanılması gerektiğini ortaya koyuyor.