Rüyada savaş çıktığını görmek, barış içindeki bir düzenin birden bozulduğu anı konu alır. Tabir, savaşın nerede patlak verdiğine, kimin kiminle çarpıştığına ve rüya sahibinin savaş karşısında ne yaptığına göre değişir. Savaşın kendi memleketinde mi yoksa uzak bir diyarda mı çıktığı, halkın kendi arasında bölünüp bölünmediği, savaş haberinin görülerek mi duyularak mı alındığı ayrı ayrı yorumlanır. Çıkan savaştan kaçmak da kendine mahsus bir tabir taşır.

Rüyada savaş çıktığını görmek

Rüyada savaş çıktığını görmek çoğunlukla sıkıntılı bir döneme yorulur. Kavgaya, hüsumete ve ev içinde çıkacak tartışmalara delalet eder. Hanede huzur kaçar ve aile fertleri arasında tartışma çıkar. Kazancın daralmasına, ev halkından birinin hastalıkla uğraşmasına da işarettir. Rüya sahibine karşı içinde kötü duygular besleyen birinin varlığına alamettir.

Rüyada savaş çıkması buhran ve kargaşa içinde kalmaya yorulur. Güvensiz bir ortamda bulunmanın da alametidir. İçinden geçilen zorlu dönem hemen kapanmaz, bir süre daha devam eder. Yaşanılan şehirde ya da ülkede huzursuzluk çıkacağına da delalet eder. Kişinin kendisini ve ailesini ilgilendiren üzücü, yıpratıcı olaylarla karşılaşacağının habercisidir.

Rüyada savaş başladığını görmek de aynı sıkıntılı dönemin habercisidir. Beklenmedik bir anda gelen tartışma evin içine taşınır. Ancak birçok tabirci bu rüyaya hayırlı bir yön de tanır. Savaşın çıkması, emeğin hak ettiği karşılığın sonunda alınacağına işaret eder. Rızık uzun uğraşlarla kazanılır ve çetin bir mücadelenin ardından galip gelinir. Olumsuz yorum ağır basar ama emeğin boşa gitmeyeceği müjdesi de savaş çıkması rüyasının içindedir.

Başka bir ülkede aniden büyük bir savaş çıktığını görmek bulaşıcı bir hastalığın yayılacağına yorulur. Toplumda hastalıklar artar ve insanlar büyük zorluklar yaşar. Uzak bir diyardaki savaş, kişinin kendi evinden çok içinde yaşadığı topluma dokunan bir sıkıntıya alamettir. İki devletin savaştığını görmek de yalnız rüya sahibini değil bütün toplumu etkileyecek bir salgına delalet eder.

Rüyada ülkede savaş çıktığını görmek

Memleketin içinde savaşın patlak verdiğini görmek iki yönlüdür. Rüyada ülkede savaş çıktığını görmek bir yönüyle çevredeki gerginliklerle ve toplumsal sıkıntılarla yüz yüze gelmeye işarettir. Bu gerginlik haneye de yansır. Ev içinde sorunlar ve kavgalar çıkar, bazı maddi kayıplar yaşanır.

Öbür yönüyle aynı rüya hak edilmiş kazancın alınacağına, rakiplerin geride bırakılacağına ve maddi güç kazanılacağına delalet eder. Rüyada ülkende savaş çıktığını görmek de önündeki engellerin aşılacağına, duaların kabul olacağına ve iş ile aile hayatındaki sıkıntıların sona ereceğine yorulur. Rüyada ülkenin savaşa girdiğini görmek ise toplumu saran bir gerginliğin kişinin hayatına da dokunacağına alamettir.

Rüyada iç savaş çıktığını görmek

Halkın kendi içinde bölünüp çarpıştığını görmek, sıkıntının dışarıdan değil yakından geleceğine işaret eder. Rüyada iç savaş çıktığını görmek aile içinde ya da yakın çevrede can sıkıcı olaylar yaşanacağına delalet eder. Rüya sahibi hiç beklemediği bir kimseden ihanet görür. Başka bir yoruma göre rüyada iç savaş çıkması azim ve sabırla çalışılarak iyi işler ortaya konacağına işarettir. Nezaketsiz bir kişiye gereken karşılık verilir, fakat işler bir süre ters gider.

Rüyada savaş çıktığını görmek ve kaçmak

Savaşın çıktığı anda kaçıp uzaklaşmak tabircilerin çoğunca olumsuz karşılanır. Rüyada savaş çıktığını görmek ve kaçmak acizliğe alamettir. Kişinin atılım gücünü yitireceğine ve haksızlıklara karşı koyamayacağına delalet eder. Sorumluluğu başkalarının eline bırakmaya da işaret eder. Üstüne düşen iş üstlenilmez ve karar anında geri durulur. Öte yandan bazı tabirciler savaş çıkıp kaçtığını görmeyi üzüntülerin kısa sürede biteceğine ve borçların kapanacağına yorar. Rüya sahibi daha rahat koşullarda yaşar ve evli olanın hanesinde huzur artar.

Rüyada savaş çıktığını duymak

Savaş haberini kulaktan almak çoğunlukla hayra yorulur. Rüyada savaş çıktığını duymak, gurbetteki birinden beklenen haberin geleceğine müjdedir. Çocuk sahibi olmaya ve büyük, meşakkatli bir işe ortak olmaya da yorulur. Rüyada savaş çıkacağını duymak ise uzun süredir çözülemeyen sorunların yoluna gireceğine işarettir.

Savaş çıktığını duyup askere yazılmak ise iş yerinde yaşanacak bir mücadeleye ve hastalığa yorulur.