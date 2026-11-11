Şahap Kavcıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İstifa eden BDDK başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun hayatı ve kariyeri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankacılık sektöründe üstlendiği yöneticilik görevlerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığıyla da tanınıyor. Akademik kariyerinin ardından bankacılık sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Kavcıoğlu, 2015 yılında siyasete girerek AK Parti Bayburt milletvekili seçildi. VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği de yapan Kavcıoğlu, 2021-2023 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev aldı. İşte, Şahap Kavcıoğlu'nun eğitim hayatı, kariyeri ve görev yaptığı yerler…

ŞAHAP KAVCIOĞLU NEDEN İSTİFA ETTİ?

BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden affını istediği bildirildi. BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim. Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR?

Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Kavcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünde denetim uzmanlığı eğitimi aldı. İngiltere'de işletmecilik eğitimi de gören Kavcıoğlu, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

Bankacılık kariyerine Esbank'ta müfettiş yardımcısı olarak başlayan Kavcıoğlu, aynı bankada müfettiş, şube müdürü ve genel müdür yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Halkbank'ta İstanbul Bölge Koordinatörlüğü görevini üstlendi. Halkbank bünyesinde farklı birimlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak da görev yaptı.

ŞAHAP KAVCIOĞLU KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?

23 Mayıs 1967 doğumlu olan Şahap Kavcıoğlu, 11 Kasım 2026 itibarıyla 59 yaşındadır. Bayburt'ta dünyaya gelen Kavcıoğlu, aslen Bayburtludur.

ŞAHAP KAVCIOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Şahap Kavcıoğlu, Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde AK Parti'den Bayburt milletvekili seçildi. 26. Dönem'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan Kavcıoğlu, milletvekilliğinin sona ermesinin ardından Ağustos 2018'de VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi.

20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atandı. Bu görevini 9 Haziran 2023'e kadar sürdüren Kavcıoğlu, aynı tarihte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

Akademik çalışmalarını da sürdüren Kavcıoğlu, makro iktisat alanında 2014 yılında doçent, 2019 yılında profesör unvanını aldı. Bankacılık ve finans alanlarında yayımlanmış kitapları ve makaleleri bulunuyor.