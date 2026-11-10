Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Salon ve mutfak düzenli, yatak odası dağınıksa dikkat! Psikologlara göre bunun nedeni tembellik olmayabilir

        Salon ve mutfak düzenli, yatak odası dağınıksa dikkat! Psikologlara göre bunun nedeni tembellik olmayabilir

        Evin salonu ve mutfağı düzenliyken yatak odasının dağınık kalması sanıldığından daha yaygın bir durum. Psikologlara göre bu tablo, kişinin tembel ya da tamamen düzensiz olduğu anlamına gelmiyor. Evdeki bu düzen farkının arkasında dikkat çeken bir neden yatıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dağınık odanın psikolojisi şaşırttı!

        Evin salonu ve mutfağı düzenli, yatak odası ise dağınıksa bu durum her zaman genel bir düzensizlik anlamına gelmeyebilir. Psikoloji ve davranış alanındaki uzmanlara göre evde düzensizlik, kimi zaman kişinin enerjisini ve dikkatini hangi alanlara öncelik verdiğine göre dağıtmasının bir sonucu olabiliyor.

        MİSAFİR GELİNCE ÖNCELİKLER BİR ANDA DEĞİŞİYOR

        Beklenen ya da sürpriz bir misafir geldiğinde mutfaktaki tabakların kaldırılması, koltuk minderlerinin düzeltilmesi ve salon masasının hızla boşaltılması pek çok evde görülen bir durum. Ancak aynı evde yatak odasının kapısı açıldığında kıyafetler, kağıtlar ve çeşitli eşyalarla bambaşka bir tablo ortaya çıkabiliyor.

        Uzmanlara göre bu fark, kişinin mutlaka tembel veya tamamen dağınık olduğunu göstermiyor. Evde düzensizlik odadan odaya değişebildiği gibi, aynı alan zaman zaman düzenlenip yeniden dağılabiliyor.

        BEYİN HER ODAYA AYNI ÖNEMİ VERMİYOR

        Psikologlar, evdeki her alanın beyin açısından aynı anlamı taşımadığına dikkat çekiyor. Salon, mutfak ve antre gibi bölümler aile bireylerinin, arkadaşların ve misafirlerin görebildiği sosyal alanlar olduğu için bu bölümlerin düzenine daha fazla zaman ayrılabiliyor.

        Yatak odası ise daha özel bir alan. Dışarıdan gelen kişilerin genellikle görmediği bu bölümlerde günlük düzen konusunda aynı baskı hissedilmeyebiliyor. Bu nedenle görünen düzen ile özel alandaki dağınıklık, aslında bir öncelik sıralamasını yansıtabiliyor.

        EVLE KURULAN DUYGUSAL BAĞ DA ETKİLİ

        "The Happiness Project" kitabının yazarı Gretchen Rubin, ev alışkanlıklarının mekanların görünürlüğü ve kişilerin bu alanlarla kurduğu duygusal ilişkiyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.

        Kanadalı psikolog Jordan Peterson ise fiziksel düzenin kişinin kontrol duygusunu etkileyebileceği fikrini yaygınlaştıran isimlerden biri. Bununla birlikte insanların enerjilerini ve dikkatlerini kendileri için daha önemli gördükleri alanlara yönelttiği de vurgulanıyor.

        DAĞINIKLIK HER ZAMAN TEMBELLİK DEMEK DEĞİL

        DePaul University'den Joseph Ferrari'nin çalışmaları, evde düzensizlik ile görev yönetimi ve önceliklendirme arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor.

        Kronik erteleme ve eşya biriktirme davranışları üzerine çalışan Ferrari'ye göre dağınıklık her zaman disiplin eksikliğinden kaynaklanmıyor; önceliklerin, duyguların ve karar verme süreçlerinin nasıl yönetildiği de belirleyici olabiliyor.

        DÜZEN ASLINDA BİR ÖNCELİK HARİTASI OLABİLİR

        Bu bakış açısına göre salonu düzenli tutup yatak odasını dağınık bırakmak, tek başına kişilik özelliği olarak yorumlanmamalı. Bazen evde düzensizlik, kişinin sınırlı zamanını ve enerjisini önce görünen ve sosyal olarak daha fazla önem taşıyan alanlara ayırdığını gösteren basit bir öncelik haritası olabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İzmir'de sanayi tesisinde patlama

        İzmir'de sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        #psikoloji
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Çelik fabrikasında facia ölenlerin isimleri belli oldu
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        18 yaşındaki Ayşenur'u hayattan kopardı! Yayaları biçtiği an kamerada
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Karadeniz'den Akdeniz'e... 247 gündür kürek çekiyor
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan 10 diyet türü
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Birlikte uyumak: Yakınlık mı, bağımlılık mı?
        Birlikte uyumak: Yakınlık mı, bağımlılık mı?
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak