Salon ve mutfak düzenli, yatak odası dağınıksa dikkat! Psikologlara göre bunun nedeni tembellik olmayabilir

Evin salonu ve mutfağı düzenli, yatak odası ise dağınıksa bu durum her zaman genel bir düzensizlik anlamına gelmeyebilir. Psikoloji ve davranış alanındaki uzmanlara göre evde düzensizlik, kimi zaman kişinin enerjisini ve dikkatini hangi alanlara öncelik verdiğine göre dağıtmasının bir sonucu olabiliyor.

MİSAFİR GELİNCE ÖNCELİKLER BİR ANDA DEĞİŞİYOR

Beklenen ya da sürpriz bir misafir geldiğinde mutfaktaki tabakların kaldırılması, koltuk minderlerinin düzeltilmesi ve salon masasının hızla boşaltılması pek çok evde görülen bir durum. Ancak aynı evde yatak odasının kapısı açıldığında kıyafetler, kağıtlar ve çeşitli eşyalarla bambaşka bir tablo ortaya çıkabiliyor.

Uzmanlara göre bu fark, kişinin mutlaka tembel veya tamamen dağınık olduğunu göstermiyor. Evde düzensizlik odadan odaya değişebildiği gibi, aynı alan zaman zaman düzenlenip yeniden dağılabiliyor.

BEYİN HER ODAYA AYNI ÖNEMİ VERMİYOR

Psikologlar, evdeki her alanın beyin açısından aynı anlamı taşımadığına dikkat çekiyor. Salon, mutfak ve antre gibi bölümler aile bireylerinin, arkadaşların ve misafirlerin görebildiği sosyal alanlar olduğu için bu bölümlerin düzenine daha fazla zaman ayrılabiliyor.

Yatak odası ise daha özel bir alan. Dışarıdan gelen kişilerin genellikle görmediği bu bölümlerde günlük düzen konusunda aynı baskı hissedilmeyebiliyor. Bu nedenle görünen düzen ile özel alandaki dağınıklık, aslında bir öncelik sıralamasını yansıtabiliyor.

EVLE KURULAN DUYGUSAL BAĞ DA ETKİLİ

"The Happiness Project" kitabının yazarı Gretchen Rubin, ev alışkanlıklarının mekanların görünürlüğü ve kişilerin bu alanlarla kurduğu duygusal ilişkiyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.

Kanadalı psikolog Jordan Peterson ise fiziksel düzenin kişinin kontrol duygusunu etkileyebileceği fikrini yaygınlaştıran isimlerden biri. Bununla birlikte insanların enerjilerini ve dikkatlerini kendileri için daha önemli gördükleri alanlara yönelttiği de vurgulanıyor.

DAĞINIKLIK HER ZAMAN TEMBELLİK DEMEK DEĞİL

DePaul University'den Joseph Ferrari'nin çalışmaları, evde düzensizlik ile görev yönetimi ve önceliklendirme arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor.

Kronik erteleme ve eşya biriktirme davranışları üzerine çalışan Ferrari'ye göre dağınıklık her zaman disiplin eksikliğinden kaynaklanmıyor; önceliklerin, duyguların ve karar verme süreçlerinin nasıl yönetildiği de belirleyici olabiliyor.

DÜZEN ASLINDA BİR ÖNCELİK HARİTASI OLABİLİR

Bu bakış açısına göre salonu düzenli tutup yatak odasını dağınık bırakmak, tek başına kişilik özelliği olarak yorumlanmamalı. Bazen evde düzensizlik, kişinin sınırlı zamanını ve enerjisini önce görünen ve sosyal olarak daha fazla önem taşıyan alanlara ayırdığını gösteren basit bir öncelik haritası olabiliyor.