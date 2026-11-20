Süpermarketlerin et reyonlarında karşılaştığımız siyah, sarı, kırmızı ve beyaz tepsiler, alışveriş sırasında ilk dikkat çeken unsurların başında geliyor. Çoğu kişi tepsi rengini ürünün kalitesi, tazeliği ya da lezzetiyle eşleştirse de bu algı her zaman gerçeği yansıtmıyor . Siyah, sarı, kırmızı veya beyaz, her biri ürünleri ayırt etmek ve satın alma işlemini kolaylaştırmak için bir sunum stratejisinin parçası olabiliyor.

MARKETLERDEKİ ET TEPSİLERİNİN RENGİ NE ANLAMA GELİYOR?

Süpermarketlerin et reyonlarında kullanılan tepsi renkleri, genellikle ürün gruplarını birbirinden ayırmak, öne çıkarılmak istenen kesimleri vurgulamak ya da sunum ve fiyatlandırma düzenini kolaylaştırmak amacıyla tercih ediliyor. Bu alanda tüm mağazalar için geçerli ortak ve kesin bir sınıflandırma bulunmasa da, pek çok işletme ve marka renkleri belirli bir düzen içinde kullanabiliyor:

Siyah et tepsileri: Çoğu zaman seçkin kesimleri veya özel seri ürünleri daha şık ve dikkat çekici bir sunumla tüketiciye ulaştırmak için tercih ediliyor.

Sarı et tepsileri: Sık tüketilen standart ürünlerin, kampanya ve indirimli seçeneklerin ya da belirli bir ürün serisinin ayrıştırılmasında kullanılabiliyor.

Kırmızı et tepsileri: Mağazanın kendi kurgusuna göre değişmekle birlikte, geleneksel kesimleri veya farklı ürün hatlarını göstermek amacıyla reyonlarda yer alabiliyor.

Özetle et tepsilerindeki renk tercihleri büyük ölçüde mağaza içi görsel düzen, kategori ayrımı ve pazarlama stratejileriyle ilgilidir. Bu nedenle siyah tepside sunulan bir etin, sarı ya da kırmızı tepsidekine kıyasla kendiliğinden daha kaliteli veya daha taze olduğu düşünülmemelidir.

SATIN ALMADAN ÖNCE KONTROL ETMENİZ GEREKEN 5 KRİTİK BİLGİ

Marketten et alırken tepsinin renginden çok daha güvenilir ve net bilgi sunan asıl kaynak paketin üzerindeki etikettir. Doğru kesimi hem bütçenize hem de hazırlayacağınız yemeğe uygun seçmek için sepete atmadan önce şu detayları mutlaka inceleyin:

Kesimin adı: Etin hangi bölgesinden alındığını gösterir; böylece haşlama, kızartma, ızgara ya da fırın gibi pişirme yöntemine en uygun parçayı seçebilirsiniz.

Paketleme ve son tüketim tarihi: Ürünün ne zaman paketlendiğini ve hangi tarihe kadar güvenle tüketilebileceğini netleştirir; tazelik ve gıda güvenliği açısından ilk bakılması gereken bilgidir.

Saklama koşulları: Etin yapısını ve güvenliğini koruyabilmesi için buzdolabında veya dondurucuda hangi sıcaklıkta tutulması gerektiğini belirtir.

Ağırlık ve kilogram fiyatı: Farklı paketleri gerçek değeri üzerinden kıyaslamanızı ve ödeyeceğiniz tutarı net biçimde hesaplamanızı sağlar.

Üretici veya tedarikçi bilgisi: Ürünün hangi işletme ya da tedarikçi tarafından hazırlandığına dair kaynak bilgisi sunar.

Sonuç olarak süpermarkette et seçerken tepsinin siyah, sarı ya da kırmızı olması tek başına belirleyici değildir. Sağlıklı, lezzetli ve hesaplı bir tercih için odağı ambalaj renginden çıkarıp kesim türüne, saklama şartlarına, etiketteki tarihlere ve kilogram fiyatına vermek en doğru yaklaşımdır.