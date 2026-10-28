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        Haberler Bilgi Temizlik yaparken herkes bu hatayı yapıyor! Uzmanlar uyardı

        Temizlik yaparken herkes bu hatayı yapıyor! Uzmanlar uyardı

        Ev temizliğinde kullanılan spreyleri yüzeye sıktıktan hemen sonra silmek, sanıldığı kadar etkili olmayabilir. Uzmanlara göre pek çok kişinin farkında olmadan yaptığı bu hata, temizlik ürünlerinin kirleri çözmesini zorlaştırıyor. Üstelik daha fazla ürün kullanmak da her zaman daha iyi sonuç vermiyor. İşte temizliğin etkisini artırabilecek o basit ayrıntı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 16:28 Güncelleme:
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        Temizlik yaparken herkes bu hatayı yapıyor!

        Ev temizliğinde hızlı sonuç almak isteyen pek çok kişi, temizlik spreyini yüzeye sıktıktan birkaç saniye sonra bezle siliyor. Ancak uzmanlar, bu alışkanlığın bazı ürünlerin etkisini azaltabileceğine dikkat çekiyor. Good Housekeeping'in 15 Nisan 2026 tarihinde yayımladığı değerlendirmede, temizlik uzmanı Noah Pinsonnault, ürünlerin kirleri çözebilmesi için yüzeyde belirli bir süre kalması gerektiğini açıkladı. Özellikle mutfak tezgahları, banyo yüzeyleri ve sık dokunulan alanların temizliğinde bekleme süresi önemli rol oynuyor.

        TEMİZLİK ÜRÜNÜNÜ HEMEN SİLMEK NEDEN HATA?

        Temizlik ürünlerinin içindeki maddelerin kir ve yağ kalıntıları üzerinde etkili olabilmesi için bazen zamana ihtiyaç duyuluyor. Ürün sıkıldıktan hemen sonra silindiğinde bu etki yeterince ortaya çıkmayabiliyor. Uzmanlara göre temizlik sırasında biraz beklemek, yüzeydeki kirlerin daha kolay çıkarılmasına ve daha az ovalama yapılmasına yardımcı olabiliyor.

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        SADECE 30-60 SANİYE BİLE FARK YARATABİLİYOR

        Good Housekeeping'in görüştüğü temizlik uzmanı Noah Pinsonnault, bazı temizlik ürünlerinin yüzeyde 30 ila 60 saniye bekletilmesinin sonuçları iyileştirebileceğini belirtiyor. Bu kısa süre, özellikle kirlerin çözülmesine yardımcı olabiliyor. Ancak bütün ürünler için geçerli tek bir bekleme süresi bulunmuyor. Doğru uygulama için ürün ambalajındaki talimatların izlenmesi gerekiyor.

        DEZENFEKTAN KULLANIYORSANIZ BU AYRINTI ÖNEMLİ

        Dezenfektanların mikroplara karşı etkili olabilmesi için yüzeyde belirli bir süre kalması gerekiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu süre boyunca yüzeyin ıslak tutulmasını öneriyor. Ürün belirtilen süreden önce silindiğinde beklenen dezenfeksiyon etkisi sağlanamayabiliyor. Bu nedenle dezenfektanların üzerinde yazan temas süresine mutlaka dikkat edilmeli.

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        HER TEMİZLİK ÜRÜNÜNÜN BEKLEME SÜRESİ AYNI DEĞİL

        Temizlik ürünlerinin kullanım şekli, içeriğine ve amacına göre değişiyor. Bazı yüzey temizleyicileri kısa bir bekleme süresinden sonra silinebilirken, dezenfektanların daha uzun süre yüzeyde kalması gerekebiliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), dezenfektanların etkili olabilmesi için ürün etiketinde belirtilen temas süresinin esas alınması gerektiğini vurguluyor.

        FAZLA TEMİZLİK ÜRÜNÜ KULLANMAK DA HATA OLABİLİR

        Daha fazla deterjan veya sprey kullanmanın daha iyi temizlik sağlayacağı düşünülse de uzmanlar bunun her zaman doğru olmadığını belirtiyor. Gereğinden fazla ürün kullanılması yüzeylerde kalıntı bırakabiliyor. Bu kalıntılar özellikle camlarda, aynalarda ve mutfak tezgahlarında iz oluşmasına neden olabiliyor. Uzmanlar, önerilen miktarda ürün kullanılmasını ve gerektiğinde yüzeyin uygun şekilde durulanmasını tavsiye ediyor.

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        MİKROFİBER BEZİ BÖYLE KULLANMAK DAHA ETKİLİ

        Temizlikte kullanılan bezin şekli de sonucu etkiliyor. Uzmanlara göre mikrofiber bezleri dörde katlayarak kullanmak, bezin sekiz temiz yüzeyinden sırayla yararlanmayı sağlıyor. Böylece kirli bölümlerle aynı yüzeyleri tekrar tekrar silmek yerine temiz taraflara geçilebiliyor. Bezin hafif nemli kullanılması da toz ve yağ kalıntılarının toplanmasını kolaylaştırabiliyor.

        HER YÜZEYİ DEZENFEKTE ETMEYE GEREK VAR MI?

        Uzmanlar, günlük ev temizliğinde her zaman güçlü dezenfektanlara ihtiyaç duyulmadığını belirtiyor. CDC'ye göre sabun veya deterjan içeren temizlik ürünleri, yüzeylerdeki kirlerin ve birçok mikroorganizmanın uzaklaştırılmasında genellikle yeterli oluyor. Dezenfeksiyon ise özellikle evde hasta bulunan durumlarda daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle temizlik ve dezenfeksiyonun aynı işlem olmadığına dikkat çekiliyor.

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        TEMİZLİK YAPARKEN BU SIRALAMAYA DİKKAT EDİN

        Uzmanların önerdiği bir diğer yöntem ise temizliğe yüksek yüzeylerden başlamak. Dolap üstleri, raflar ve tezgahlar temizlendikten sonra zemine geçilmesi, yukarıdan dökülen tozların daha önce temizlenen alanları yeniden kirletmesini önleyebiliyor. Böylece aynı yüzeyleri tekrar silmeye gerek kalmadan daha verimli bir temizlik yapılabiliyor.

        TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ BİRBİRİYLE KARIŞTIRMAYIN

        Temizlik sırasında dikkat edilmesi gereken bir başka konu da farklı kimyasalların bir arada kullanılması. CDC, özellikle çamaşır suyunun diğer temizlik maddeleriyle karıştırılmasının tehlikeli gazların oluşmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle ürünler yalnızca etiketlerinde belirtilen şekilde kullanılmalı, temizlik sırasında ortam havalandırılmalı ve farklı kimyasallar rastgele bir araya getirilmemeli.

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        DAHA ETKİLİ TEMİZLİĞİN SIRRI DOĞRU UYGULAMADA

        Ev temizliğinde iyi sonuç almak için her zaman daha fazla ürün kullanmak veya yüzeyleri uzun süre ovalamak gerekmiyor. Temizlik uzmanlarına göre doğru miktarda ürün kullanmak, gerektiğinde uygun süre beklemek ve temiz bezlerle çalışmak günlük işleri kolaylaştırabiliyor. Özellikle temizlik ürününü sıktıktan sonra hemen silmek yerine ambalajındaki kullanım talimatlarına dikkat etmek, hem ürünün etkisinden yararlanmayı hem de gereksiz malzeme tüketimini azaltmayı sağlayabiliyor.

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        #ev
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