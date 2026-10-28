Temizlikte limon kullananlar dikkat! Bu eşyalar zarar görebilir

Limon, yağ lekelerini çıkarmak, kötü kokuları azaltmak ve bazı yüzeylerdeki kireç kalıntılarını temizlemek için sıkça tercih ediliyor. Ancak doğal olması, bütün eşyalarda güvenle kullanılabileceği anlamına gelmiyor. İçerdiği sitrik asit nedeniyle bazı malzemelerle kimyasal tepkimeye girebilen limon suyu, özellikle doğal taşlarda, ahşap yüzeylerde ve hassas kaplamalarda istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Good Housekeeping'in 2026 yılında yayımladığı temizlik önerilerinde de limonun yanlış yüzeylerde kullanılmasının eşyalara zarar verebileceği vurgulanıyor. Peki evde hangi eşyalar limonla temizlenmemeli?

MERMER TEZGAHLARDA KALICI İZLER BIRAKABİLİR

Mutfak ve banyolarda sık kullanılan mermer, limon suyuna karşı hassas malzemelerin başında geliyor. Limonun içerdiği asit, mermerin yapısındaki kalsiyum karbonatla tepkimeye girerek yüzeyin parlaklığını kaybetmesine neden olabiliyor. Bu durum, özellikle cilalı mermerlerde mat ve soluk lekeler şeklinde kendini gösteriyor. Uzmanlar, mermer temizliğinde asitli ürünler yerine doğal taşa uygun, pH dengeli temizleyicilerin kullanılmasını öneriyor.

GRANİT TEZGAHLARI TEMİZLERKEN DİKKAT

Dayanıklı yapısıyla bilinen granit tezgahlarda da limon kullanımı önerilmiyor. Özellikle koruyucu kaplaması bulunan yüzeylerde asitli temizleyiciler, zamanla koruyucu tabakanın zarar görmesine yol açabiliyor. Good Housekeeping'in temizlik uzmanları, granit ve diğer doğal taş yüzeylerde limon ve sirke gibi asitli malzemelerden kaçınılmasını tavsiye ediyor.

AHŞAP MOBİLYALARIN PARLAKLIĞINI KAYBETTİREBİLİR

Ahşap masalar, dolap kapakları ve mobilyalarda limon suyunun doğrudan kullanılması, yüzeydeki koruyucu kaplamaya zarar verebiliyor. Özellikle işlem görmüş ve cilalanmış ahşaplarda asitli maddeler, zamanla renk değişimine ve matlaşmaya neden olabiliyor. Bu nedenle ahşap mobilyaların temizliğinde malzemeye uygun ürünler ve hafif nemli yumuşak bezler tercih edilmeli.

TRAVERTEN VE DOĞAL TAŞ FAYANSLAR DA RİSK ALTINDA

Banyo ve mutfaklarda kullanılan traverten, kireç taşı ve bazı doğal taş kaplamalar limonun asitli yapısından etkilenebiliyor. Bu yüzeylerde oluşan matlaşma ve aşınma, sıradan bir temizlik işlemiyle giderilemeyebiliyor. Özellikle banyo zeminlerinde doğal taş kullanılıyorsa kireç lekelerini çıkarmak için doğrudan limon sürmekten kaçınılmalı.

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METAL YÜZEYLERDE HER ZAMAN GÜVENLİ DEĞİL

Limon bazı metal eşyalardaki lekelerin temizliğinde kullanılabilse de bütün metal yüzeyler için uygun değil. Özellikle özel kaplamalı veya hassas yüzeylerde asitli maddeler renk değişimine ve kaplama hasarına yol açabiliyor. Paslanmaz çelik cihazlarda bile bazı üreticiler asitli temizleyicilerin kullanılmasını önermiyor. Bu nedenle musluk, evye ve mutfak aletlerinin temizliğinde üretici talimatları dikkate alınmalı.

TELEVİZYON VE TELEFON EKRANLARINDAN UZAK TUTUN

Elektronik cihazların ekranlarında limon suyu kullanmak da doğru bir yöntem değil. Ekranların üzerinde bulunan özel kaplamalar, uygun olmayan sıvılar nedeniyle zarar görebiliyor. Ayrıca sıvının cihazın kenarlarından içeri sızması elektronik parçalarda arızaya neden olabiliyor. Temizlik uzmanları, ekranların üreticinin önerdiği yöntemlerle ve uygun mikrofiber bezlerle temizlenmesini tavsiye ediyor.

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KOLTUK VE DÖŞEMELERDE LEKE BIRAKABİLİR

Limon suyu, kumaş yüzeylerde de beklenmedik sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle renkli ve hassas döşemelerde doğrudan uygulandığında renk açılmasına veya iz oluşmasına neden olabiliyor. Üstelik kumaşın içine işleyen sıvının tamamen çıkarılması zorlaşabiliyor. Bu nedenle koltuk ve döşemelerin temizliğinde kumaşın bakım etiketine uygun ürünlerin kullanılması öneriliyor.

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ÇAMAŞIR MAKİNESİNE LİMON KOYMAK DOĞRU MU?

Sosyal medyada sıkça paylaşılan yöntemlerden biri de çamaşır makinesine limon suyu eklemek. Ancak Good Housekeeping Institute temizlik uzmanı Carolyn Forté, çamaşır makinelerinin asitli ürünlerle kullanılmak üzere tasarlanmadığını belirtiyor. Limon veya sirkenin düzenli kullanılması, makinenin iç parçalarının zamanla zarar görmesine yol açabiliyor. Bu nedenle çamaşır temizliğinde makine üreticisinin önerdiği ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor.

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LİMONU ÇAMAŞIR SUYUYLA KARIŞTIRMAYIN

Limonla temizlik yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de farklı temizlik maddelerinin karıştırılması. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), çamaşır suyunun asitli maddelerle karıştırılması halinde zehirli klor gazı açığa çıkabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle limon suyu kesinlikle çamaşır suyuyla birlikte kullanılmamalı. Böyle bir karışım solunum yollarında ciddi tahrişe neden olabiliyor.

PEKİ LİMON HANGİ ALANLARDA KULLANILABİLİR?

Limon, uygun yüzeylerde bazı yağ ve kireç kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olabiliyor. Özellikle mikrodalga fırında limonlu suyun oluşturduğu buhar, kurumuş yemek artıklarının yumuşamasını kolaylaştırabiliyor. Cam yüzeylerde ve asitlere dayanıklı bazı mutfak gereçlerinde de kullanılabiliyor. Ancak hangi yüzeyde uygulanırsa uygulansın, önce küçük ve görünmeyen bir alanda denenmesi önem taşıyor.

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UZMANLAR DOĞRU TEMİZLİK İÇİN NE ÖNERİYOR?

Good Housekeeping temizlik uzmanlarına göre doğal malzemeler her zaman zararsız anlamına gelmiyor. Özellikle limon ve sirke gibi asitli maddelerin kullanılacağı yüzeylerin özellikleri mutlaka dikkate alınmalı. Doğal taşlarda pH dengeli ürünler, ahşap yüzeylerde kaplamaya uygun temizleyiciler, elektronik cihazlarda ise üretici tarafından önerilen temizlik yöntemleri tercih edilmeli.

Ev temizliğinde sık kullanılan limon, doğru yerde değerlendirildiğinde pratik bir yardımcı olabiliyor. Ancak mermer, granit, ahşap ve hassas kaplamalı yüzeylerde kullanılması beklenmedik masraflara neden olabiliyor. Bu nedenle temizlikte yalnızca kullanılan malzemeye değil, temizlenecek yüzeyin özelliklerine de dikkat edilmesi gerekiyor.