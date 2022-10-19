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Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, glioblastoma (beyinde veya omurilikte oluşabilen agresif bir kanser türü) hastalığına çare olabilecek bir implant geliştirdi. Deri ve kafatası arasına yerleştirilen implantın hastaların yaşam süresini artırabileceği kaydedildi

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  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

    Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, kanserli hücreleri öldürmek için fare beynine yerleştirilebilecek kadar küçük bir kablosuz implant geliştirerek farelerde test etti. Bu, uzun vadede beyin tümörlü hastaların uzun süreli kanser tedavilerine son verebilir.
  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

    Söz konusu implant uzaktan etkinleştiriliyor ve kanser hücrelerini öldürmesini başlatmak için tümöre enjekte edilen nanoparçacıkları ısıtıyor.
  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

    Araştırmacılar, 15 günden fazla bir süre boyunca günde 15 dakikalık tedavilerle beyin tümörlü fareleri tedavi ettiler. Böylece farelerin hayatta kalma sürelerinde önemli ölçüde artış kaydedildi. 
  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

    Makalenin başyazarı olan Dr. Hamed Arami, "Nanopartiküller, tedaviyi yalnızca tümöre hedeflememize yardımcı oluyor. Bu nedenle yan etkiler kemoterapi ve radyasyona kıyasla nispeten daha az olacak" diye konuştu. 
  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

    Interesting Engineer'da yer alan habere göre, beyin tümörleriyle savaşırken nanoparçacıkları ısıtmak için ışık kullanan fototermal tedaviler yeni bir şey değil; ancak ameliyat sırasında tümör ışık kaynağına maruz kalırken uygulanabiliyor.
  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

    NASIL ÇALIŞIYOR? 

    Araştırmacılar, 4 yıl süren çalışmanın ardından tümörü yenmek için tam olarak tümör bölgesinde ısı üretebilen bir sistem geliştirdi. İmplant, deri ile kafatası arasına yerleştiriliyor ve daha sonra altın nanoparçacıklar kafatasındaki küçük bir delikten tümöre enjekte ediliyor.
  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

    İmplant, sıcaklığı 5 santigrat dereceye kadar artıran nanoparçacıkları etkinleştirmek için beyin dokusuna nüfuz eden kızılötesi ışık yayıyor. Işığın gücü ve dalga boyu ayarlanarak çeşitli boyutlardaki tümörler yok edilebiliyor.
  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

    Arami, "Klinik olarak kabul edilebilir aralıkta olan bu kısa ısınma miktarının normal aktiviteleri etkilemediğini düşünüyoruz" dedi. 
  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

    Araştırmacılara göre, tedavi uygulanan fareler, tedavi uygulanmayan farelerden daha uzun süre yaşadı. Hayatta kalma süreleri ortalama olarak ikiye hatta üçe katlandı. Kemoterapiyle birlikte tedavi, fareleri daha da uzun yaşatma konusunda başarılı oldu.
  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

    Arami, "Glioblastoma hastaları, tanıdan sonra genellikle iki ila üç yıldan fazla yaşamazlar çünkü tümörün her parçasından kurtulamazsınız ve tümör ilaca dirençli veya radyasyona dirençli hale gelebilir. Amaç, sağkalımı uzatmak için bunu diğer tedavilerle birleştirmektir" diye konuştu.
  • Bilim insanları beyin kanserine karşı implant geliştirdi!

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