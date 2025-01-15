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        Haberler Sağlık Bilim insanları, depresyona ilişkin 300'den fazla genetik risk faktörü buldu - Haberler | Sağlık Haberleri

        Bilim insanları, depresyona ilişkin 300'den fazla genetik risk faktörü buldu

        King's College London ve Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmada, depresyona ilişkin 300'den fazla yeni genetik risk faktörü ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:26
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        Depresyona ilişkin 300'den fazla genetik risk faktörü bulundu
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        Olumsuz deneyimler ve stres gibi faktörler depresyon riskini artırabilirken, depresyonun genetik bileşeni olduğu da biliniyor. Sonuçları, "Cell" dergisinde yayımlanan araştırmada, depresyon riskini artıran genetik faktörler ele alındı.

        Toplamda 29 ülkeden, 5 milyondan fazla insanın genetik verilerinin incelendiği araştırmada bilim insanları, daha yüksek depresyon riskiyle ilişkili 308 yeni gen tanımladı.

        King's College London ve Edinburgh Üniversitesi'nden araştırmacılar, bireylerin genetik kodlarında daha önce neredeyse yarısı depresyonla ilişkilendirilmemiş ancak bu durumla bağlantılı olduğu belirlenen yaklaşık 700 varyasyona rastladı.

        Depresyon için her bir genetik risk faktörünün küçük olduğu belirtilen araştırmada, birden fazla faktöre sahip bireyler için bu riskin artabileceğine dikkati çekildi.

        Araştırmacılardan Andrew McIntosh, "Yeni ve daha iyi tedaviler geliştirmek ve depresyonu önlemek adına gerekenlerin sağlanması için daha büyük ve küresel çapta temsil gücü daha yüksek çalışmalar hayati önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.

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