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İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan haberde, hafızası zayıf olan yaşlı insanların daha az çeşit bağırsak mikrobiyomuna sahip olma eğiliminde olduğu, sarımsağın ise iyi ve daha çeşitli bağırsak bakterilerinin gelişimini teşvik etmeye yardımcı olduğu belirtildi.