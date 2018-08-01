Bilim insanları, fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, saç dökülmesi de dahil olmak üzere yaşlanma belirtilerini tersine çevirebilecek bir ilaç geliştirmeye bir adım daha yaklaştılar. Araştırmacılar, çalışmanın, sedef hastalığının tedavisi için de umut olduğunu belirttiler.

SEDEF HASTALIĞI NASIL GEÇER?

YAŞLANMAYI TERSİNE ÇEVİRDİLER

Newsweek'te yer alan habere göre; Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki araştırmacılar, Journal of Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmada deneysel bir bileşik kullandılar: Yağ ve kolesterol.

Batı tarzı beslenmenin yarattığı hasarı onarmak üzere yapılan bu deneyde cilt sorunları, saç dökülmesi ve beyazlaması tersine çevrildi. Batı diyetiyle beslenen farelerin tüyleri siyahtan beyaz renge döndü ve dökülmeye başladı. Diyet ayrıca cildin iltihaplanmasına yol açtı. Ancak 20 ila 36 haftadan itibaren deneysel bileşiği tüketen farelerde deri ve saçların eski hallerine geri döndüğü tespit edildi.

SEDEF HASTALIĞINI ORTADAN KALDIRABİLİR

Sadece yaşlanmanın etkileri değil sedef gibi cilt hastalıkları veya plastik cerrahi izleri, diyabete bağlı cilt yaralarının da belirtilen ilaçla tamamen yok edilebileceği kaydedildi.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Subroto Chatterjee, Batı diyetinin saç dökülmesi, beyazlaması ve deri iltihabı gibi sorunlara yol açtığını gösterdiğini belirterek, bu etkileri hemen ortadan kaldırmanın mümkün olamayacağını sözlerine ekledi.

Ancak bilim insanları, bu araştırma sayesinde saç dökülmesi ve cilt problemlerini ortadan kaldıracak ilaç geliştirilmeye bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti.