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HaberlerGündemBilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bilim Kurulu kısıtlama yasak kararı var mı
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Bilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı detayları

Tüm dünyada ve ülkemizde yükseliş eğilimindeki koronavirüse ilişkin Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı kararlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı ise merak konusu. İşte ayrıntılar...

Bilim Kurulu toplantısı kararları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bilim Kurulu kısıtlama yasak kararı var mı

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta toplanacak? Vatandaşların gündeminde. Koronavirüs vaka sayılarının artması ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının son durumunu ele alacak. Koronavirüse karşı yeni kararlar alınıp alınmayacağı da netlik kazanmış olacak. İşte 16 Kasım Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu toplantısı, 16 Kasım Pazartesi günü itibariyle saat 19.00'da başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanıyor.

Toplantının ardından alınan kararlar ve çıkan sonuçlar, akşam 22:00 civarı itibariyle basın mensuplarıyla paylaşılacak.

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